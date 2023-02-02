По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) Лаури Потсеппа, из-за быстрой инфляции в прошлом году возник новый вид страховых споров.
Страховой случай: после выплаты денег на ремонт лучше поторопиться его начать, иначе придется раскошелиться
«Когда возникал ущерб жилища, связанный с водой или пожаром, страховщик перечислял клиенту возмещение в соответствии с калькуляцией расходов на восстановление жилья. Но если клиент задерживал начало ремонта на пару месяцев, цены на материал и работу за это время вырастали, и ремонтное предприятие уже не соглашалось выполнять работу за прежнюю цену. Если клиент хотел получить дополнительное возмещение, страховое общество не выплачивало его, поскольку срок действия предложения о проведении ремонта истек и восстановление жилья подорожало по вине клиента», – объяснил Потсепп.
Во избежание таких споров Потсепп порекомендовал начинать ремонт жилья без промедления. «Страховщик должен выплатить возмещение, с помощью которого восстановительный ремонт можно будет провести в том случае, если клиент заключит договор о восстановлении жилья в течение разумного периода времени после выплаты возмещения. Страховщик не должен нести риск подорожания восстановительных работ, если клиент без необходимости откладывает заключение договора о проведении ремонта», – сказал он.
Также Потсепп порекомендовал пересмотреть сумму страхования ответственности в своем договоре о страховании жилья. «Если в вашем жилье произойдет несчастный случай, связанный с протечкой водопроводной трубы, страховщик, обеспечивающий страхование ответственности, возместит за вас ущерб, причиненный соседям, но лишь в пределах страховой суммы. Если страховая сумма будет слишком мала, вам придется самим доплатить недостающую сумму, чтобы была покрыта вся сумма ущерба», – сказал Потсепп.
По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), в прошлом году страховые примирители провели 293 примирения, 171 из которых завершилось заключением соглашения между страховым обществом и клиентом. Больше всех возросло число споров, связанных со страхованием жилья, каско и страхованием путешествия. Самая большая сумма, относительно которой велся спор, составила 176 500 евро, а самая маленькая – 90 евро.