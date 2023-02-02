Хотя некоторые жители Эстонии все еще ждут доставки автомобиля, который они заказали еще в 2021 году, можно сказать, что дефицит новых автомобилей вместе с микрочиповым кризисом, омрачившим прошлый год, начинает спадать. Поступившие долгожданные модели увеличили продажи в дилерских центрах, несмотря на возросшую цену.
КРИЗИС НЕ ОТСТУПИЛ? ⟩ Жители Эстонии по-прежнему ждут машины, заказанные в 2021 году
В Вильянди дилер Toyota Amserv больше всех увеличил продажи новых автомобилей по сравнению с 2021 годом - почти на 14 процентов. V Motors, который занимается продажей автомобилей Volkswagen, занял второе место с 12-процентным ростом.
В то же время среди местных дилерских центров V Motors продал больше всего автомобилей в прошлом году – 150. Директор Риво Арула остался доволен таким результатом и сказал, что поскольку дилерский центр рискнул заказать автомобили и склад был заполнен, покупатели приезжали к ним из разных уголков Эстонии.
«Когда другие не осмеливались делать заказы, поскольку на дворе был коронавирус, и они опасались, что, возможно, люди не будут покупать, мы все же заказали. Мы подумали, что не беда, пусть машины стоят – они от этого не испортятся. Пусть клиентам будет из чего выбрать. Благодаря этому у нас были и продажи», – говорит он.
Складские запасы у V Motors по-прежнему хорошие. Дольше всего приходится ждать самую популярную модель Tiguan. «Автомобили 2021 года еще не поступили», – заявил Арула и добавил, что на самом деле продажи в прошлом году могли быть еще выше. «К сожалению, довольно много договоров остается в подвешенном состоянии, и все по причине отсутствия некоторых деталей», – сказал он.
В целом Арула считает, что общая ситуация улучшилась по сравнению с 2021 годом, потому что автомобили можно заказывать и собирать. Был период, когда завод был вынужден останавливать производство.
Продажи держались на высоком уровне
Общий результат автосалонов Вильяндимаа в 2022 году был примерно таким же, как и в 2021 году. В то время как в прошлом году было продано 588 новых автомобилей, в прошлом году – 572. Львиную долю этих 572 – 495 автомобилей – составили легковые автомобили. Также было продано 77 коммерческих автомобилей. Самой продаваемой маркой был Volkswagen, за которой следовала Toyota (Amserv продал 146 машин).
Дилер Honda LX Motors также увеличил продажи по сравнению с предыдущим годом, когда было продано 58 автомобилей. По словам главы представительства Танеля Алликсаара, это хороший результат, поскольку речь идет только о легковых автомобилях.
«2021 год был для нас очень сложным в плане поставок, но сейчас дела обстоят лучше», – отметил он. Пришли долгожданные новые модели, и весной продажи возобновились. Как сообщил руководитель дилерского центра, предпродаж с 2021 года практически не было и сделки пришлись на прошлый год.
По словам Алликсаара, продажи выросли и по моделям: если раньше в приоритете была CR-V, то сейчас продается все. Как сказал Алликсаар, в городском потоке в глаза бросается H-RV, но сроки поставки этой модели больше: придется подождать до мая или июня. В то же время в случае с Civic, например, сроки будут короче.
Показушничество осталось в прошлом
По словам менеджера Rael Autokeskus Лаури Вайксаара, прошлый год был похож на предшествующий ему: 92 проданных автомобиля, что всего на шесть машин меньше. Однако в глаза бросалось то, что Dacia впервые стала самым популярным из автомобилей, продаваемых в этом автосалоне. Также особенностью прошедшего года можно считать то, что удалось постепенно реализовать отложенные заказы. «Наконец-то прибыли и вошли в статистику машины, заказанные еще в в 2021 году», – сказал он.
Вайксаар отметил, что если бы все эти заказанные автомобили прибыли в 2021 году, продажи в этом году были бы очень высокими.
Однако прошлогодний результат был обусловлен не только выполнением прежних заказов. В случае с Dacia, продажи которой приятно удивили, Вайксаар отметил, что выбор в пользу этой марки делается в том случае, если вам нужна новая машина, беззаботная езда и гарантия, но вам не нужно произвести на кого-то впечатление. «Возможно, на фоне растущей инфляции люди задумываются о том, нужна ли им практичная машина или необходимо покрасоваться перед окружающими. Мне кажется, что среди наших клиентов в прошлом году желание покрасоваться сошло на нет», – сказал он.
Дорогие и дешевые
Из-за дефицита новых автомобилей, вызванного ограниченным производством, цены также выросли. И произошло это еще до разгула инфляции. Как сказал Лаури Вайксаар, рост цен не остановился до сих пор, и постепенно цены продолжают расти на все бренды. По словам Танеля Алликсаара, «гибрид» и «технология» являются ключевыми словами, когда речь заходит о цене Honda.
Риво Арула также упомянул о росте цен на три-четыре процента, заявив, что если в случае более дешевых автомобилей он не так сильно ощущается, то в случае более дорогих он более заметен. «Зависит от того, насколько крутую машину вы скомпонуете. Если накинуть четыре процента к цене самого дорогого Volkswagen Touareg, который мы продали за 111 000, — это довольно много», – сказал он.
Несмотря на рост среднего уровня цен, по словам Вайксаара, выбирать по-прежнему приходится между более дорогими и дешевыми автомобилями. «Нельзя сказать, что все автомобили непозволительно дорогие», – сказал он и добавил, что, по слухам, прошлый год также побудил людей присмотреться к подержанным автомобилям.
Одной из причин высокой цены на них в прошлом году можно считать дефицит новых автомобилей. «Когда повсеместно был такой же дефицит и проблема с новыми автомобилями, цены на подержанные автомобили росли», – сказал Вайксаар и добавил, что сейчас ситуация изменилась и дефицит уменьшился.
Также, по его словам, можно говорить об окончании чипового кризиса, но некоторые заказы по-прежнему остаются невыполненными. «На данный момент это больше похоже на очередь, и в случае с несколькими моделями вы даже можете выехать из салона Rael в тот же день. Или на следующей неделе, когда машина поступит на склад партнера», – сказал он.
Однако, конца бедам пока не видно. Так, генеральный директор Folk Auto Прийт Симберг заявил, что вместо 111 в прошлом году в автосалоне было продано 55 автомобилей Škoda. «В прошлом году дела у нас шли значительно хуже, чем в 2021-м», — заявил он и привел ту же причину, которая неоднократно называлась. «Машин будет поступать меньше. Сейчас все стало немного лучше, но это все еще относительно запутанное время», – считает он.
Как сказал Симберг, в автосалоне не так много автомобилей, но часто люди совершают эмоциональную покупку. Поскольку клиент не очень хочет ждать, сделка может сорваться, особенно если вы не сможете назвать точную дату поставки машины.
«Временя ожидания по-прежнему составляет от полугода до года, — сказал гендиректор и добавил, что сроки зависят от автомобильной отрасли. – Машину могут задержать из-за одной недостающей детали».
В Вильяндимаа очень мало электромобилей
Если в прошлом году в Вильяндимаа было продано почти 600 новых автомобилей, то подключаемых гибридов – всего десять. А по сравнению с прошлым годом было продано всего на три гибрида больше.
Менеджер LX Motors Танель Алликсаар отметил, что в их салоне нет подключаемых гибридов. Он пояснил, что речь идет об автомобилях, аккумуляторы которых можно, например, полностью зарядить дома, затем проехать какое-то количество километров только на электричестве, после чего машина начинает работать как обычный гибрид. «У него большие аккумуляторы, а также он может проехать определенное количество километров за счет электричества», – заявил он.
Алликсаар сказал, что, конечно, цены на электромобили кажутся покупателю высокими, и, скорее всего, дело в том, что изменение убеждений и завоевание доверия занимает определенное время. «Однако в случае с Вильяндимаа большую роль играет тот факт, что здесь люди разбросаны между населенными пунктами. Они ездят в центры притяжения, поэтому расстояния получаются большие», – отметил он.
По мнению Алликсаара, электромобиль разумнее всего использовать в большом городе. «При движении по Таллинну они будут вырабатывать электроэнергию. В городе для этого есть вре предпосылки. Чего нельзя сказать о поездках по шоссе», – отметил он.
Менеджер V Motors Риво Арула также заявил: «У нас редко покупают электромобили. Интерес тоже слабоват. Полноценный электромобиль – это скорее столичная тема», – считает он.
Арула привел пример, что в Таллинне на такой машине можно ездить по полосам общественного транспорта. «В пробках – это особенно ценно, когда вы быстро проезжаете за автобусом мимо остальных, стоящих в пробках», – отметил он.
По словам Алликсаара, в случае с электромобилем не менее важным фактором является время. «Если нет возможности зарядить дома, то поездку из Таллинна в Вильянди вполне можно совершить с полным аккумулятором, но если заряд не полный, то подзаряда занимает значительно больше времени, чем двухминутная остановка на обычной заправке», – отметил он.