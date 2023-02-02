КРИЗИС НЕ ОТСТУПИЛ? ⟩ Жители Эстонии по-прежнему ждут машины, заказанные в 2021 году

Продажи держались на высоком уровне

Общий результат автосалонов Вильяндимаа в 2022 году был примерно таким же, как и в 2021 году. В то время как в прошлом году было продано 588 новых автомобилей, в прошлом году – 572. Львиную долю этих 572 – 495 автомобилей – составили легковые автомобили. Также было продано 77 коммерческих автомобилей. Самой продаваемой маркой был Volkswagen, за которой следовала Toyota (Amserv продал 146 машин).

Дилер Honda LX Motors также увеличил продажи по сравнению с предыдущим годом, когда было продано 58 автомобилей. По словам главы представительства Танеля Алликсаара, это хороший результат, поскольку речь идет только о легковых автомобилях.

«2021 год был для нас очень сложным в плане поставок, но сейчас дела обстоят лучше», – отметил он. Пришли долгожданные новые модели, и весной продажи возобновились. Как сообщил руководитель дилерского центра, предпродаж с 2021 года практически не было и сделки пришлись на прошлый год.

По словам Алликсаара, продажи выросли и по моделям: если раньше в приоритете была CR-V, то сейчас продается все. Как сказал Алликсаар, в городском потоке в глаза бросается H-RV, но сроки поставки этой модели больше: придется подождать до мая или июня. В то же время в случае с Civic, например, сроки будут короче.

Показушничество осталось в прошлом