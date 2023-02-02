Невероятно, но факт: январская активность сделок купли-продажи квартир возвращает нас в 2012 год

«От нынешнего уровня сделок до самой низкой точки предыдущего большого кризиса еще очень далеко, ведь в январе 2009 года в Таллинне было заключено всего 255 сделок с квартирами. Тем не менее я считаю, что рынок недвижимости больше не будет остывать и дно количества сделок на этот раз уже достигнуто», – прокомментировал последние данные статистики Мартин Вахтер, напомнив, что последний раз такой низкой активность сделок с квартирами была в январе 2012 года.

«Во второй половине прошлого года квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2900-3000 евро, а в январе средняя стоимость квадратного метра снизилась примерно на 6% до 2772 евро. Однако по сравнению с январем прошлого года этот показатель все же вырос почти на 10%», – сказал Мартин Вахтер.

«В период с лета 2021 года до лета 2022 года рост цен был неоправданно быстрым. Последствия этого мы испытываем до сих пор, и средняя цена за квадратный метр в ближайшее время не превысит трёх тысяч евро», – предположил Мартин Вахтер.

«Будем надеяться, что в феврале и марте активность сделок вырастет по сравнению с январем. Поскольку на среднюю цену влияет растущая доля сделок с квартирами вторичного рынка, значительного роста цен до начала весны мы, скорее всего, все же не увидим», – поделился своим прогнозом Мартин Вахтер.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в январе в Таллинне было совершено 573 сделки купли-продажи, то есть почти на 40% меньше, чем в декабре, и примерно на те же 40% меньше, чем в январе 2022 года.

Общая сумма сделок с недвижимостью составила в январе примерно 91 миллион евро, то есть была более чем в два раза меньше, чем в декабре, а по сравнению с январем прошлого года общая сумма сделок сократилась примерно на 35%.