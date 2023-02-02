Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Вена объявила персонами нон грата сразу четырех российских дипломатов. Новость пришла после сообщений местной прессы о том, что Вена наводнена агентами спецслужб РФ.
Австрия высылает четырех российских дипломатов. Вену покидают оппоненты Кремля, опасаясь спецслужб Москвы
Австрия высылает двух российских членов постоянной миссии при ООН в Вене, и еще двух сотрудников российского посольства. Они должны покинуть территорию страны до 8 февраля, сказано в заявлении МИД Австрии, которое опубликовано утром в четверг в Twitter ведомства.
Statement of the Austrian Foreign Ministry on four Russian diplomats in Vienna https://t.co/LBmOMNzHeU pic.twitter.com/W0hdqsbP97— MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023
«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Два дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире. В связи с этим их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики», - сказано в сообщении австрийского МИД.
Нынешний глава МИД Австрии Александер Шалленберг до работы главой внешнеполитической службы в 2021 году два месяца был канцлером страны после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Курц известен своими дружескими связями с Владимиром Путиным.
В минувшую среду гава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что послов России могли бы выслать все европейские страны. По мнению Ландсбергиса, посольские миссии РФ «в большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды». В конце января стало известно, что Эстония высылает посла РФ Владимира Липаева. Господин Липаев должен покинуть страну до 7 февраля. До этого Москва приняла решение выслать посла Эстонии Маргуса Лайдре и понизила уровень дипотношений в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллине.
На фоне сообщения о высылке российских дипломатов из Вены сегодня же стало известно, что Австрию покинул известный журналист-расследователь Христо Грозев. Специалист, который много лет последовательно разоблачает преступления российских властей, в том числе попытки ФСБ убивать оппозиционеров, был вынужден не возвращаться в Австрию, где он прожил около двадцати лет, из-за угроз со стороны российских спецслужб
«Я подозреваю, что в городе [Вена] больше российских агентов, осведомителей и прихвостней, чем полицейских», - сказал Грозев в комментарии местной газете Falter.
Грозев является руководителем издания Bellingcat, которое занимается журналистскими расследованиями о зонах военных действий, анализируя данные из открытых источников. Журналист является лауреатом премии Европейской прессы и премии «Эмми» за свои журналистские расследования.
Издание Falter уточняет, что Христо Грозев отменил запланированное возвращение в Вену из США после того, как контакты в разведке предупредили его о возможной опасности. До конца 2022 года Австрия выдавала России тех, кого Москва обвиняла в уголовных преступлениях.
С конца 2022 года Христо Грозев является фигурантом уголовного дела в России по статье о распространении «фейков» про российскую армию. МВД РФ объявило журналиста в розыск. В России ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Накануне по этой же статье другой последовательный критик российского режима Александр Невзоров был приговорен к восьми годам лагерей. Возвращаться в РФ Невзоров не планирует и после смены режима Владимира Путина.