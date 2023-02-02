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Депутат Верховной Рады ⟩ Убиты двести украинских спортсменов, и россиян теперь пустят на Олимпиаду?

, депутат Верховной Рады Украины
Убиты двести украинских спортсменов, и россиян теперь пустят на Олимпиаду?
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Владимир Путин встречается с российскими спортсменами.
Владимир Путин встречается с российскими спортсменами. Фото: Mikhail Klimentyev

Международный олимпийский комитет изучает возможность допуска россиян к участию в Олимпийских играх в 2024 году в Париже. Но есть ли в этом справедливость? Имеют ли право участвовать в Олимпийских играх спортсмены страны, ведущей беспощадную и разрушительную войну против Украины, величайшую со времен Второй мировой? Таким вопросом задается депутат Верховной Рады Сергей Магера.

Вся эта история абсурдна уже момента ее обсуждения. Буквально в прошлом году МОК под руководством Томаса Баха запретил проведение международных соревнований, «организованных или поддержанных международными федерациями или олимпийскими комитетами других стран в России и Беларуси».

Более того, недавно организаторы Европейских игр (где ранее принимали участие россияне и белорусы) категорически заявили, что спортсменов этих двух стран не допустят к соревнованиям в польском Кракове. Квалифицироваться россияне и белорусы смогут (вероятно) только в континентальных первенствах Азии. Но и для этого должна быть разработана специальная система квот.

Однако сейчас это уже неважно. Потому что российских и белорусских спортсменов вообще не должно быть на этих соревнованиях. Даже под нейтральным флагом.

Именно это мнение высказала Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии, комментируя заявление Международного олимпийского комитета. В своем Twitter Кая Каллас подчеркнула, что разрешение российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 является политически и морально неправильным. Пора усиливать изоляцию, а не уступать России.

Почти то же сказал и президент Украины Владимир Зеленский, отметив возвращение «настоящей олимпийской принципиальности».

Итак, почему же ни Россия, ни Беларусь не должны получить право выставлять своих атлетов на международных соревнованиях? Все просто: в России нет аполитичных спортсменов. Каждый из них – рупор Кремля, реклама войны. Неважно, в какую форму их одеть, и какой флаг дать в руки. Как сказал Владимир Зеленский, «это только вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора».

А вспомним, кто из российских спортсменов выступил против войны в Украине?

Помню, как большое количество атлетов в марте прошлого года радостно праздновало в Крыму очередную годовщину аннексии полуострова. А в апреле большая часть их биатлонистов получила воинские звания. В условиях войны это точно не может иметь какой-либо двусмысленности. А еще помню, как известный олимпийский призер из России на параде 9 мая возглавил одну из военных колонн.

А вот тех, кто вышел бы и смело заявил: «Я против войны в Украине» или «Родная Россия, оставь территорию Украины в покое», я не помню…

Еще помню Дмитрия Шарпара – украинского фигуриста, убитого под Бахмутом оккупантами. Помню Максима Чумака – мастера спорта Украины по дзюдо и самбо, которого враг убил под Сватовым. Нашего стронгмена Андрея Дмитриева, легенду американского футбола Дмитрия Сербина, Анастасию Игнатенко – тренера и судью по спортивной акробатике, погибшую в результате теракта в Днепре. И помню еще десятки других наших погибших спортсменов!

Только с начала полномасштабной войны Россия убила около 200 украинских спортсменов. Полностью или частично разрушила несколько сот спортивных объектов. И пока, к сожалению, точных цифр нам не предоставит никто…

Томас Бах утверждает, что отстранение спортсменов от соревнований на основании их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Но ведь наших спортсменов убили именно из-за принадлежности к Украине! Хотя они, пожалуй, как никто иной сегодня транслировали миру главную цель олимпийского движения – способствовать созданию «мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства».

В отличие от россиян и белорусов. Особенно россиян. Которые уже несколько раз настолько презирали все Олимпийское движение, что именно во время Олимпиад начинали свое вторжение на территории других государств.

2008 год. 8 августа. Пекин. Первый день летних олимпийских игр. В тот же день - Россия ворваться на территорию Грузии.

2014 год. 7-23 февраля. Сочи. Олимпийские игры. 20 февраля – Россия вторглась в Крым.

Говорить об абсолютной политизированности российских спортсменов можно еще очень долго. О том, как после завершения спортивной карьеры большинство из них уходят в Госдуму. О том, как, по свидетельству одного из фанатов «Спартака» Василия «Киллера» Степанова, футбольные фанаты, в свое время устроившие побоище во французском Марселе, были «спецназом, который Путин отправил, чтобы покорить Европу» (об этом упоминается в документальном фильме Армия российских хулиганов, который еще в 2017 году вышел на ВВС).

Аргументов «против» множество. Совсем недавно Томас Бах отметил, что в настоящее время комитет лишь «рассматривает возможность привлечения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям». Поэтому надеюсь, что благодаря поддержке наших друзей, в частности, Эстонии мы сможем повлиять и на это решение МОК.

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