Международный олимпийский комитет изучает возможность допуска россиян к участию в Олимпийских играх в 2024 году в Париже. Но есть ли в этом справедливость? Имеют ли право участвовать в Олимпийских играх спортсмены страны, ведущей беспощадную и разрушительную войну против Украины, величайшую со времен Второй мировой? Таким вопросом задается депутат Верховной Рады Сергей Магера.
Депутат Верховной Рады ⟩ Убиты двести украинских спортсменов, и россиян теперь пустят на Олимпиаду?
Вся эта история абсурдна уже момента ее обсуждения. Буквально в прошлом году МОК под руководством Томаса Баха запретил проведение международных соревнований, «организованных или поддержанных международными федерациями или олимпийскими комитетами других стран в России и Беларуси».
Более того, недавно организаторы Европейских игр (где ранее принимали участие россияне и белорусы) категорически заявили, что спортсменов этих двух стран не допустят к соревнованиям в польском Кракове. Квалифицироваться россияне и белорусы смогут (вероятно) только в континентальных первенствах Азии. Но и для этого должна быть разработана специальная система квот.
Однако сейчас это уже неважно. Потому что российских и белорусских спортсменов вообще не должно быть на этих соревнованиях. Даже под нейтральным флагом.
Именно это мнение высказала Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии, комментируя заявление Международного олимпийского комитета. В своем Twitter Кая Каллас подчеркнула, что разрешение российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 является политически и морально неправильным. Пора усиливать изоляцию, а не уступать России.
Почти то же сказал и президент Украины Владимир Зеленский, отметив возвращение «настоящей олимпийской принципиальности».
Итак, почему же ни Россия, ни Беларусь не должны получить право выставлять своих атлетов на международных соревнованиях? Все просто: в России нет аполитичных спортсменов. Каждый из них – рупор Кремля, реклама войны. Неважно, в какую форму их одеть, и какой флаг дать в руки. Как сказал Владимир Зеленский, «это только вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора».
А вспомним, кто из российских спортсменов выступил против войны в Украине?
Помню, как большое количество атлетов в марте прошлого года радостно праздновало в Крыму очередную годовщину аннексии полуострова. А в апреле большая часть их биатлонистов получила воинские звания. В условиях войны это точно не может иметь какой-либо двусмысленности. А еще помню, как известный олимпийский призер из России на параде 9 мая возглавил одну из военных колонн.
А вот тех, кто вышел бы и смело заявил: «Я против войны в Украине» или «Родная Россия, оставь территорию Украины в покое», я не помню…
Еще помню Дмитрия Шарпара – украинского фигуриста, убитого под Бахмутом оккупантами. Помню Максима Чумака – мастера спорта Украины по дзюдо и самбо, которого враг убил под Сватовым. Нашего стронгмена Андрея Дмитриева, легенду американского футбола Дмитрия Сербина, Анастасию Игнатенко – тренера и судью по спортивной акробатике, погибшую в результате теракта в Днепре. И помню еще десятки других наших погибших спортсменов!
Только с начала полномасштабной войны Россия убила около 200 украинских спортсменов. Полностью или частично разрушила несколько сот спортивных объектов. И пока, к сожалению, точных цифр нам не предоставит никто…
Томас Бах утверждает, что отстранение спортсменов от соревнований на основании их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Но ведь наших спортсменов убили именно из-за принадлежности к Украине! Хотя они, пожалуй, как никто иной сегодня транслировали миру главную цель олимпийского движения – способствовать созданию «мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства».
В отличие от россиян и белорусов. Особенно россиян. Которые уже несколько раз настолько презирали все Олимпийское движение, что именно во время Олимпиад начинали свое вторжение на территории других государств.
2008 год. 8 августа. Пекин. Первый день летних олимпийских игр. В тот же день - Россия ворваться на территорию Грузии.
2014 год. 7-23 февраля. Сочи. Олимпийские игры. 20 февраля – Россия вторглась в Крым.
Говорить об абсолютной политизированности российских спортсменов можно еще очень долго. О том, как после завершения спортивной карьеры большинство из них уходят в Госдуму. О том, как, по свидетельству одного из фанатов «Спартака» Василия «Киллера» Степанова, футбольные фанаты, в свое время устроившие побоище во французском Марселе, были «спецназом, который Путин отправил, чтобы покорить Европу» (об этом упоминается в документальном фильме Армия российских хулиганов, который еще в 2017 году вышел на ВВС).
Аргументов «против» множество. Совсем недавно Томас Бах отметил, что в настоящее время комитет лишь «рассматривает возможность привлечения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям». Поэтому надеюсь, что благодаря поддержке наших друзей, в частности, Эстонии мы сможем повлиять и на это решение МОК.