Депутат Верховной Рады ⟩ Убиты двести украинских спортсменов, и россиян теперь пустят на Олимпиаду?

Вся эта история абсурдна уже момента ее обсуждения. Буквально в прошлом году МОК под руководством Томаса Баха запретил проведение международных соревнований, «организованных или поддержанных международными федерациями или олимпийскими комитетами других стран в России и Беларуси».

Более того, недавно организаторы Европейских игр (где ранее принимали участие россияне и белорусы) категорически заявили, что спортсменов этих двух стран не допустят к соревнованиям в польском Кракове. Квалифицироваться россияне и белорусы смогут (вероятно) только в континентальных первенствах Азии. Но и для этого должна быть разработана специальная система квот.

Однако сейчас это уже неважно. Потому что российских и белорусских спортсменов вообще не должно быть на этих соревнованиях. Даже под нейтральным флагом.

Именно это мнение высказала Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии, комментируя заявление Международного олимпийского комитета. В своем Twitter Кая Каллас подчеркнула, что разрешение российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 является политически и морально неправильным. Пора усиливать изоляцию, а не уступать России.

Почти то же сказал и президент Украины Владимир Зеленский, отметив возвращение «настоящей олимпийской принципиальности».