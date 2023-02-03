ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ На совести Германии новая вина за войну

Война развивается так, что у Запада нет представления, как ее остановить

2022 год прошел под знаком войны, которая страшнее и круче всех триллеров вместе взятых. На удивление современному разуму Россия в центре Европы решила приварить по-имперски новые территории, предстать средневековой державой с подвижными границами, омытыми морями украинской и русской крови. А Путин восторженно объявляет Азовское море внутренним русским морем. Однако война развивается таким образом, что победителей в ней не будет, и весь мир не может ее остановить.

Так чего же тогда стоит этот современный, беспомощный мир, который уже успел подустать от этой катастрофы?

Да ничего он, собственно, не стоит. Ноль ему цена.

В этих бесчеловечных условиях Германия разбалансировала свой послевоенный порядок. Лежит ли на ней какая-то часть вины за эту войну?

Несомненно.

Она поверила горбачевской России, соединившей ее в единое целое, она продолжала верить и ельцинской державе по инерции, построенной на корысти, равнодушии, антиамериканизме, трогательной вере в великую русскую культуру и исчезающую во времени русскую интеллигенцию, и вот результат: Германия просмотрела кроваво-экзистенциальную угрозу с Востока. А ведь именно Германия, чувствительная к войнам, и никто другой, могла бы первой включить сирену бедствия.

Германия спустя почти век снова оказалась в растерянности