Германия в свое время слишком доверилась горбачевской России, позволившей разрушить Берлинскую стену, и в итоге проспала страшную угрозу с Востока. Российская агрессия против Украины заставила Берлин перестроить свою военнную и внешнюю политику, но растерянность Германии перед Россией до сих пор никуда не делась, пишет российский писатель Виктор Ерофеев, покинувший Россию весной 2022 года и живущий сейчас в ФРГ.
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ На совести Германии новая вина за войну
Привет, Германия, ты лучшее пристанище для русского писателя, который решил жить в Европе, одуревший от лжи и вони родной страны. Германия, ты, может быть, осталась единственной страной на континенте, которая готова адекватно воспринимать культуру как восточных, так и западных соседей, исходя из своей собственной могучей культуры. Военной весной 2022 года я ехал жить в очень понятную для меня Францию, но затормозил, остановился в Берлине, и вот уже девять месяцев получаю удовольствие от общения и работы с большим кругом простых и очень непростых немцев в разных концах страны.
Я жил в эти месяцы и в Доме Белля недалеко от Аахена, и в Виперсдофском замке в лесах Бранденбурга, я преподавал в университетах Люнебурга и Халли, и надеюсь продолжить это дело. Я готовил к печати новые книги, писал статьи, выступал в городском театре Фрайбурга; Германия на редкость благосклонна ко мне. На уровне философии и дружеской интерактивности мне в ней легко и комфортно.
Но этот год в истории человечества останется как год со звериным оскалом.
Этот оскал принадлежит не кому иному, как моей стране. Есть от чего схватиться за голову, прийти в отчаяние. Я не буду скрывать, что я понимал: война неизбежна. К этому шло. Я понимал, что она будет безжалостной и беспощадной, как Пушкин когда-то определил русский бунт. Но это был не внутренний протестный бунт, а война на уничтожение целой страны.
Война развивается так, что у Запада нет представления, как ее остановить
2022 год прошел под знаком войны, которая страшнее и круче всех триллеров вместе взятых. На удивление современному разуму Россия в центре Европы решила приварить по-имперски новые территории, предстать средневековой державой с подвижными границами, омытыми морями украинской и русской крови. А Путин восторженно объявляет Азовское море внутренним русским морем. Однако война развивается таким образом, что победителей в ней не будет, и весь мир не может ее остановить.
Так чего же тогда стоит этот современный, беспомощный мир, который уже успел подустать от этой катастрофы?
Да ничего он, собственно, не стоит. Ноль ему цена.
В этих бесчеловечных условиях Германия разбалансировала свой послевоенный порядок. Лежит ли на ней какая-то часть вины за эту войну?
Несомненно.
Она поверила горбачевской России, соединившей ее в единое целое, она продолжала верить и ельцинской державе по инерции, построенной на корысти, равнодушии, антиамериканизме, трогательной вере в великую русскую культуру и исчезающую во времени русскую интеллигенцию, и вот результат: Германия просмотрела кроваво-экзистенциальную угрозу с Востока. А ведь именно Германия, чувствительная к войнам, и никто другой, могла бы первой включить сирену бедствия.
Германия спустя почти век снова оказалась в растерянности
Германия заметалась, оставаясь в сомнительных рамках своего традиционного разума. Это уже с ней бывало. В конце 1920-х и начале 1930-х годов она безнадежно недооценила внутреннюю угрозу и ушла во тьму. При всей своей доброте и эмпатии она сохранила от тех переживаний свою нервозность, которая скрывается под кожей толерантности. Эта нервозность царит в ней и поныне, что говорит о том, что исторический опыт оставляет неизгладимые следы.
Германская политика последних двадцати лет по отношению к России была бы смехотворной, если бы она не была поощрением путинской диктатуры. В конечном счете российский диктатор ориентировался во многом именно на попустительство Германии, начиная со взятия Крыма в 2014 году. Германский порядок вдохнул силу в российский хаос, который обрел черты имперского патриотизма.
Растерявшись с началом нынешней войны, Германия пришла к своей военной перестройке, но, кажется, это уже слишком поздно. Бессильный пацифизм покрыл немецкое сознание, из-под него не выбраться. Германия вслед за Францией уже готова броситься зализывать раны разрыва с будущей Россией, но будущей России пока что не ожидается, а опереться на послевоенную страну с тем же кремлевским режимом может стать позорным действием.
Россия может остаться для Запада вечной угрозой
Германия погружается в политический оппортунизм, который закрашен нормальными человеческими переживаниями по поводу развивающегося военного апокалипсиса. Вина за войну сбрасывается на одного кремлевского человека в то время, как три четверти населения России поддерживают и одобряют его.
Ни вторжение в соседнюю страну и поход на Киев, ни открытая и скрытая мобилизация, которая все ж таки состоялась, несмотря на мелкие недоразумения, ни приглашение украинцев, которых пообещали спасти от европейского неонацизма, в холодный зимний ад без электричества и отопления – ничто из этого не вызвало в Германии желания пересмотреть корни российской цивилизации. Зачем? Кому нужно копаться в чужом говне?
В результате российская империя рискует остаться навсегда реальной угрозой Западу и той же Германии, которая постарается не очень смотреть в ту, сибирскую, сторону, где не различают добро и зло. Мне тут на днях попалось видео камчатских учительниц, которые коллективно призывают уничтожать врагов-украинцев и заявляют в имперской простоте, что мы, русские, «за всех в ответе на Земле».
Однако в человеческом отношении ты, Германия, остаешься единственной дружеской страной, которая понимает законы творчества, труда и воображения. Достаточно дли этого? В Новом 2023 году, конечно, пройдясь по зимнему, туманному Берлину, хочется сказать ДА. Обязательно ДАДАДА.