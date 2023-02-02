С апреля таллиннцев обяжут сортировать биоотходы, через два года правила ужесточатся

Этого требуют новые таллиннские правила обращения с отходами, которые вчера приняла горуправа и отправила на утверждение в горсобрание. Согласно новому порядку, в каждом жилом доме должен быть отдельный контейнер для сбора биоотходов, вместе со смешанными они больше выбрасываться не могут. До сих пор собирать биоотходы отдельно должны были только объекты недвижимости с десятью и более квартирами, однако теперь это правило распространяется на всех жителей Таллинна.