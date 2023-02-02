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С апреля таллиннцы обязаны сортировать биоотходы, через два года правила ужесточатся

Уве Гнадентайх
, журналист
С апреля таллиннцы обязаны сортировать биоотходы, через два года правила ужесточатся
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Сортировка биоотходов.
Сортировка биоотходов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Через несколько месяцев таллиннцы не смогут выбрасывать пищевые отходы вместе со смешанными, а через два года нужно будет сортировать еще и текстильны отходы.

Этого требуют новые таллиннские правила обращения с отходами, которые вчера приняла горуправа и отправила на утверждение в горсобрание. Согласно новому порядку, в каждом жилом доме должен быть отдельный контейнер для сбора биоотходов, вместе со смешанными они больше храниться не могут. До сих пор собирать биоотходы отдельно должны были только объекты недвижимости с десятью и более квартирами, однако тепрь это правило распространяется на всех жителей Таллинна.

Вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм (Социал-демократическая партия) пояснил, что от раздельного сбора биоотходов могут быть освобождены только жители частных домов, парных домов, рядных домов и таллиннцы, проживающие на участке недвижимости не более чем с двумя квартирами.

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