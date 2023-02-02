Неразбериха в Рийгикогу: в законопроекте об изменении названия Больничной кассы появились два загадочных пункта

10 января Комиссия по социальным делам Рийгикогу инициировала проект SE 772, в рамках которого Больничная касса переименовывается в Кассу здоровья. Через два дня председатель Комиссии по социальным делам Хельмен Кютт (Социал-демократическая партия) передала законопроект в правление Рийгикогу. Но позже члены Комитета по социальным делам обнаружили, что в законопроект подсунули два пункта, которых там быть не должно. Комиссия отозвала проект для нового обсуждения. Об этих изменениях тогда умолчали представители министерства и Больничной кассы, которые представили парламентариям план проекта и помогли Кютт подготовить его.