«У меня нет морального права просить у украинцев прощения». Рассказ российского офицера, не желавшего воевать

Константин связался с правозащитной группой Gulagu.net, которая помогла ему выехать из России.

Я спросил Константина, что он думает о тех россиянах, которых много, - поддерживающих решение Владимира Путина вторгнуться в Украину?

«Я не знаю, что у них в голове. Как можно было позволить себя так одурачить? - возмущается Константин. - Когда они идут на рынок, они ожидают, что их обманут, обсчитают или обвесят. Они не доверяют своим женам, мужьям. А человек, который обманывает их 20 лет, они готовы по его слову убивать и сами умирать. У меня это не укладывается».