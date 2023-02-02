«У меня нет морального права просить у украинцев прощения». Рассказ российского офицера, не желавшего воевать

Бывший российский офицер утверждает, что украинских мужчин жестоко допрашивали в плену, в них стреляли и угрожали им изнасилованием.
Константин Ефремов - офицер самого высокого ранга, согласившийся рассказать об этом открыто. В интервью Би-би-си он рассказал, что в России его теперь считают предателем и перебежчиком.
По его словам, в одном из мест на юге Украины «допросы, пытки продолжались неделю. Каждый день, по ночам, иногда и дважды в день».
Ефремов много раз пытался уволиться из армии по собственному желанию, но в конце концов уволили его. Теперь он бежал из России.
При помощи фотографий и военных документов, предоставленных Ефремовым, Би-би-си смогла подтвердить, что в начале войны он действительно был в Украине - в Запорожской области, в том числе в городе Мелитополе. Бывший российский офицер утверждает, что украинских мужчин жестоко допрашивали в плену, в них стреляли и угрожали им изнасилованием.
Константин Ефремов в звании старшего лейтенанта командовал взводом разминирования 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне.
«В этой должности я убыл на учения, на тот момент мы только это знали, что это учения, - говорит Константин. - 10 февраля 2022 года я прибыл в Крым на полигон. Никто не верил, что будет война. Все верили, что будут учения. Даже старшие офицеры, я уверен, не знали».
Начало войны
«Мы все находились в населенном пункте Джанкой, это север Крыма близко к границе с Украиной, - рассказывает Константин. - Рано утром 24 февраля услышали раскаты артиллерии. У всех пропали всякие сомнения: война началась».