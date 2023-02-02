Для большой семьи: на Хийумаа продается настоящая жемчужина

Предложение включает в себя жилой дом, построенный в 2013 году, две надворные постройки и земельный участок площадью 32 648 м2. Прекрасная недвижимость продается недешево - за 554 000 евро. Посмотрим, что предлагается за эти немаленькие деньги.

Фото: KV.EE

Большой дом площадью 205,2 м2 состоит из сеней, прихожей, гардеробной, частично открытой кухни-гостиной, трех комнат, двух туалетов, ванной, паровой бани, хозяйственного помещения, кладовой и технического помещения с отдельным входом. Кроме того, есть две террасы и навес для машины. На большой террасе можно наслаждаться солнцем и прекрасным видом на море. Последний капитальный ремонт в доме был сделан в 2022 году.

Фото: KV.EE

Для отопления помещений имеется теплый водяной пол, а также теплосберегающий камин-печь. В цену продажи также входит встроенная кухонная мебель Bulthaup с встроенной техникой. В надворной постройке есть навес для машины, гараж и кухня, проведена вода и установлен кондиционер. Кроме того, на территории имеется сарай с местами для хранений.

Фото: KV.EE