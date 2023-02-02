В прошлом году на производствах выросло число несчастных случаев со смертельным исходом

В 2022 году произошло 3442 несчастных случая на производстве, что немного меньше, чем в 2021 году. Кроме того, выясняются обстоятельства 290 случаев. Произошло 15 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, это на 2 больше, чем в 2021 году.

В ноябре прошлого года вступил в силу новый порядок учета, регистрации и расследования профзаболеваний и несчастных случаев на производстве. С 1 декабря несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания должны регистрироваться в среде самообслуживания Инспекции труда TEIS.