По статистике Инспекции труда, в прошлом году на производстве произошло 15 несчастных случаев со смертельным исходом.
В прошлом году на производствах выросло число несчастных случаев со смертельным исходом
В 2022 году произошло 3442 несчастных случая на производстве, что немного меньше, чем в 2021 году. Кроме того, выясняются обстоятельства 290 случаев. Произошло 15 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, это на 2 больше, чем в 2021 году.
В ноябре прошлого года вступил в силу новый порядок учета, регистрации и расследования профзаболеваний и несчастных случаев на производстве. С 1 декабря несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания должны регистрироваться в среде самообслуживания Инспекции труда TEIS.
В прошлом году Инспекция труда провела 3848 надзорных процедур, что на 12 процентов больше, чем годом ранее. Основными направлениями осуществления надзора были строительство, производство и торговля. В 2022 году основное внимание при строительстве было уделено предотвращению падений с высоты, что является основной причиной несчастных случаев с тяжелыми последствиями.