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Подробности страшной аварии: в момент столкновения поезда с грузовиком не горел красный сигнал светофора

Эйли Арула
, журналист
Подробности страшной аварии: в момент столкновения поезда с грузовиком не горел красный сигнал светофора
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Отчет показал, что видимость на переезде Ропка была ограниченной и, кроме того, в момент аварии не горел красный сигнал светофора.
Отчет показал, что видимость на переезде Ропка была ограниченной и, кроме того, в момент аварии не горел красный сигнал светофора. Фото: Sille Annuk

На этой неделе Центр расследований безопасности (OJK) опубликовал отчет об аварии, произошедшей 11 марта прошлого года на железнодорожном переезде Ропка, где столкнулись грузовик и пассажирский поезд.

Чаще в столкновении поезда и автомобиля виноват водитель, а не машиинст. Однако отчет OJK показывает, что в момент аварии не горел красный сигнал светофора, а видимость железной дороги была очень плохой. 

Последствия столкновения автомобиля с поездом обычно тяжелые. Аварию же, случившуюся в марте прошлого года, можно назвать счастливой, поскольку обошлось без погибших. Двое пассажиров поезда получили серьезные травмы, шесть пассажиров - более легкие. Водитель грузовика отделался испугом.

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