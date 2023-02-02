На этой неделе Центр расследований безопасности (OJK) опубликовал отчет об аварии, произошедшей 11 марта прошлого года на железнодорожном переезде Ропка, где столкнулись грузовик и пассажирский поезд.
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Подробности страшной аварии: в момент столкновения поезда с грузовиком не горел красный сигнал светофора
Подробности страшной аварии: в момент столкновения поезда с грузовиком не горел красный сигнал светофора
Чаще в столкновении поезда и автомобиля виноват водитель, а не машиинст. Однако отчет OJK показывает, что в момент аварии не горел красный сигнал светофора, а видимость железной дороги была очень плохой.
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