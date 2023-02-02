В 2022 году на рынке недвижимости Эстонии было совершено 61 109 сделок с недвижимостью, из них 49 799 сделок купли-продажи. Общее количество сделок уменьшилось на 15% по сравнению с предыдущим годом, в том числе количество сделок купли-продажи - на 18%. Общий оборот рынка недвижимости составил 5,8 млрд евро, что на 3% меньше, чем годом ранее, сообщил в пресс-релизе Земельный департамент.
Рынок недвижимости глазами Земельного департамента: ничего личного, только цифры
В 2022 году больше всего сделок приходилось на квартиры: 55% от общего числа сделок, на сделки с недвижимостью приходилось 45%. Общее количество как сделок с квартирной собственностью, так и сделок с недвижимостью за год уменьшилось на 7% и 23% соответственно. Несмотря на снижение общего количества сделок, общая стоимость сделок с квартирами за год увеличилась на 0,35 млрд евро, а общая стоимость сделок с недвижимостью уменьшилась на 0,56 млрд евро. Самым активным месяцем на рынке недвижимости был май, когда количество сделок достигло 6300, а самым неактивным месяцем был декабрь, когда было совершено 4500 сделок.
В 2022 году медианные цены на незастроенную землю для жилищного строительства значительно различались по уездам. Если в Йыгеваском, Выруском и Пыльваском уездах медианная цена сделки составляла около 11 000 евро, а годовой рост цен составил соответственно 19, 13 и 10%, то в Харьюмаа этот же показатель составил почти 90 000 евро, а годовой рост цен - 37%. Средняя цена гектара пахотной земли составила 5 183 евро, что на четверть выше, чем в 2021 году. Самый высокий уровень цен на пахотную землю в 2022 году был в Тартумаа и Пыльвамаа, где цена за гектар составляла соответственно 6 170 и 6 110 евро.
Количество сделок купли-продажи квартирной собственности, продаваемых в качестве жилой площади, по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 8%, но общая стоимость увеличилась на 10%. Каждая вторая сделка с квартирой была совершена в Харьюмаа. Почти каждая пятая купленная квартира находилась в новостройке, а 97% сделок с новыми квартирами были совершены либо в Харьюмаа, либо в Тартуском и Пярнуском уездах. Средние цены на квартиры значительно различаются по округам. Самая высокая медианная цена была в Харьюмаа (около 2600 евро за квадратный метр), а самая низкая — в Валгаском уезде и в Ида-Вирумаа (менее 330 евро за квадратный метр). Медианные цены сделок с квартирами могут различаться в десятки раз даже в пределах одного уезда – медианная цена сделок с квартирами в волости Ряни Тартуского уезда за счет новостроек достигала более 200 000 евро, а в городе Калласте того же уезда составляла 4 000 евро.