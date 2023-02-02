Рынок недвижимости глазами Земельного департамента: ничего личного, только цифры

В 2022 году больше всего сделок приходилось на квартиры: 55% от общего числа сделок, на сделки с недвижимостью приходилось 45%. Общее количество как сделок с квартирной собственностью, так и сделок с недвижимостью за год уменьшилось на 7% и 23% соответственно. Несмотря на снижение общего количества сделок, общая стоимость сделок с квартирами за год увеличилась на 0,35 млрд евро, а общая стоимость сделок с недвижимостью уменьшилась на 0,56 млрд евро. Самым активным месяцем на рынке недвижимости был май, когда количество сделок достигло 6300, а самым неактивным месяцем был декабрь, когда было совершено 4500 сделок.

В 2022 году медианные цены на незастроенную землю для жилищного строительства значительно различались по уездам. Если в Йыгеваском, Выруском и Пыльваском уездах медианная цена сделки составляла около 11 000 евро, а годовой рост цен составил соответственно 19, 13 и 10%, то в Харьюмаа этот же показатель составил почти 90 000 евро, а годовой рост цен - 37%. Средняя цена гектара пахотной земли составила 5 183 евро, что на четверть выше, чем в 2021 году. Самый высокий уровень цен на пахотную землю в 2022 году был в Тартумаа и Пыльвамаа, где цена за гектар составляла соответственно 6 170 и 6 110 евро.