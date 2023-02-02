За неделю прибавилось 1157 случаев COVID-19, скончались восемь человек

Количество обращений с острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей и COVID-19 остается стабильным, примерно 40% заболевших составляют дети до 15 лет. По сравнению с прошлой неделей, количество связанных с гриппом обращений снизилось на 29%.

Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 — как обширное.

Этиологическая картина циркуляции вирусов начала меняться. По первоначальным данным, 55,7% проб оказались положительными в отношении гриппоподобных вирусов. На долю вирусов гриппа А, респираторно-синцитиального вируса и риновирусов приходится по 11,5%. Доля вирусов гриппа В и парагриппа составляет 3,8% от всех исследованных сентинельных проб.

В этиологической картине циркуляции вирусов появились вирусы гриппа В, которые имеют более низкий потенциал распространения. Несмотря на то, что вирус гриппа В может не вызывать значительного роста заболеваемости среди населения в целом, закрытые коллективы, например, школы, являются благоприятной средой для размножения вируса.

По первоначальным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на четвертой неделе из-за гриппа нуждались в госпитализации 46 пациентов. По уточненным данным TEHIK, в течение двух последних недель были госпитализированы 85 человек. С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 832 человека, из них 71% заболевших был старше 50 лет. В течение этого сезона из-за гриппа скончались 14 человек в возрасте 33-91, все они входили в группу риска.