На четвертой неделе года острыми респираторными заболеваниями заразились 3699 человек, 37,5% от всех заболевших составили дети. Всего было зарегистрировано 428 случаев заболевания гриппом. Случаев COVID-19 прибавилось 1157.
За неделю прибавилось 1157 случаев COVID-19, скончались восемь человек
Количество обращений с острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей и COVID-19 остается стабильным, примерно 40% заболевших составляют дети до 15 лет. По сравнению с прошлой неделей, количество связанных с гриппом обращений снизилось на 29%.
Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 — как обширное.
Этиологическая картина циркуляции вирусов начала меняться. По первоначальным данным, 55,7% проб оказались положительными в отношении гриппоподобных вирусов. На долю вирусов гриппа А, респираторно-синцитиального вируса и риновирусов приходится по 11,5%. Доля вирусов гриппа В и парагриппа составляет 3,8% от всех исследованных сентинельных проб.
В этиологической картине циркуляции вирусов появились вирусы гриппа В, которые имеют более низкий потенциал распространения. Несмотря на то, что вирус гриппа В может не вызывать значительного роста заболеваемости среди населения в целом, закрытые коллективы, например, школы, являются благоприятной средой для размножения вируса.
По первоначальным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на четвертой неделе из-за гриппа нуждались в госпитализации 46 пациентов. По уточненным данным TEHIK, в течение двух последних недель были госпитализированы 85 человек. С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 832 человека, из них 71% заболевших был старше 50 лет. В течение этого сезона из-за гриппа скончались 14 человек в возрасте 33-91, все они входили в группу риска.
В течение недели были подтверждены 1157 случаев заболевания COVID-19. Общие показатели заболеваемости коронавирусом оставались стабильными, но заражаемость выросла на 161 процент в возрастной группе 75-79 лет. По результатам мониторинга сточных вод содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах имеет тенденцию к снижению.
По состоянию на утро вторника в больницах находились 152 пациента с COVID-19, 39 из которых были госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. В течение недели скончались восемь человек в возрасте 75-87 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.
Департамент здравоохранения в сотрудничестве с Тартуским университетом ведет мониторинг циркулирующих в Эстонии штаммов. По данным секвенирования, доля омикрон-штамма составляет 100%.
Памятка по вирусным заболеваниям:
• Если вы еще не прошли вакцинацию, сделайте это.
• Если вы заболели, оставайтесь дома.
• Посещайте людей из группы риска, только если вы здоровы.
• Если вы заболели, свяжитесь с семейным врачом или позвоните на консультационную линию 1220.
• Если вы относитесь к группе риска, не посещайте многолюдные места или носите в них маску.