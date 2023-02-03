ТООМАС АЛАТАЛУ ⟩ Об эстонцах и эстонских евреях сквозь геополитику

К нашему Печорскому уезду следует добавить Абренский уезд в Латвии, а также оккупацию Народной Республики Танну-Тува 11 октября 1944 года (как и нынешний хозяин Кремля, Сталин тоже был сильным геополитиком), и добиться того, чтобы на международной арене и хотя бы в академической литературе три эти территории считались сталинскими односторонними завоеваниями в ходе Второй мировой войны, которые не были согласованы с союзниками. А в качестве ключевого события ко всему этому нужно отнести знаменитый раздел сфер влияния в Восточной Европе Сталиным и Черчиллем. Это произошло 9 октября 1944 года в Кремле, то есть между упомянутыми выше шагами.

Если верить записям Уинстона Черчилля, то он предложил Сталину разделить влияние в пяти странах Восточной Европы. Поскольку, по сведениям Черчилля, Эстония, Латвия или Тува ни разу не упоминались, то Сталин, услышав его, мог просто ухмыльнуться в усы, ведь он был человеком действия с более широким охватом – в 1944 году он хотел закрепиться на новых территориях, в том числе и рядом с Японией. Но если мы сами не поднимем вопрос о коварной захватнической политике Сталина, то кто это сделает за нас?