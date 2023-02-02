Чт, 2.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Галерея ⟩ Рейнсалу и молодые дипломаты прокатились на трамвае «Яан Поска»

rus.postimees.ee
Рейнсалу и молодые дипломаты прокатились на трамвае «Яан Поска»
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

В 12 часов у памятника Яану Поска в парке Кадриорг прошла церемония, посвященная годовщине Тартуского мирного договора. По этому случаю министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») и молодые дипломаты отправились в Кадриорг на трамвае «Яан Поска».

Вступительные слова церемонии произнес Рейнсалу, а Мари-Лийз Сульг выступила от имени новых сотрудников Министерства иностранных дел. В мероприятии приняли участие командующий Силами обороны, командующий Кайтселийта, мэр Таллинна, председатель Таллиннского городского собрания и Союз офицеров запаса Эстонии.

Была проведена торжественная церемония с речами и возложением венков. Музыкальные интерлюдии исполнил военный оркестр. После мероприятия состоялся обед с участием бывших министров иностранных дел в доме Яана Поска.

Ключевые слова
Наверх