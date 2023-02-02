Галерея ⟩ Рейнсалу и молодые дипломаты прокатились на трамвае «Яан Поска»

В 12 часов у памятника Яану Поска в парке Кадриорг прошла церемония, посвященная годовщине Тартуского мирного договора. По этому случаю министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») и молодые дипломаты отправились в Кадриорг на трамвае «Яан Поска».