Видео ⟩ Путь убегавшего от полиции водителя закончился в канаве

Со слов прокурора Ляэнеской Окружной прокуратуры Ханны Варику в январе мужчина был задержан за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения уже во второй раз. «Кроме воскресного происшествия полиция поймала его за рулем в алкогольном опьянении также и вечером 13 января, когда, с его слов, он, до того, как сесть за руль, выпил более семи банок пива. Управление моторным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является безответственным и подвергает опасности как самого водителя, так и всех других участников дорожного движения. Теперь мужчина лишился водительских прав и должен посвятить два года своей жизни на посещения уголовного надзирателя, подчинение контролю поведения, прохождению социальной программы, а также труду на благо общества», - сказал Варик.