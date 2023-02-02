В четверг, 2 февраля, по всей Эстонии отмечают 103-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Раквере отметили годовщину Тартуского мирного договора
В Раквере отметили годовщину Тартуского мирного договора
Годовщину отмечают по всей Эстонии. В Раквере венки возложили к подножию памятника Освободительной войне в Аусамбамяэ.
Тартуский мирный договор считается одним из крупнейших успехов эстонской дипломатии. 2 февраля 1920 года представители Эстонской Республики и Советской России Яан Поска и Адольф Иоффе подписали в Тарту договор, по которому Россия признала независимость и самостоятельность Эстонского государства.
Договор был заключен по окончании боевых действий в Освободительной войне, продолжавшихся с ноября 1918 по декабрь 1919 года, в котором вооруженные силы Эстонской Республики противостояли Советской России.
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