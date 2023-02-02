ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Раквере отметили годовщину Тартуского мирного договора

Годовщину отмечают по всей Эстонии. В Раквере венки возложили к подножию памятника Освободительной войне в Аусамбамяэ.

Тартуский мирный договор считается одним из крупнейших успехов эстонской дипломатии. 2 февраля 1920 года представители Эстонской Республики и Советской России Яан Поска и Адольф Иоффе подписали в Тарту договор, по которому Россия признала независимость и самостоятельность Эстонского государства.