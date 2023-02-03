Алаталу: Украина окажется в НАТО раньше, чем вступит в ЕС

Я думаю, что если Россия действительно попробует начать новое большое наступление, то это может произойти раньше 24 февраля. Ко всему прочему, с точки зрения интересов России было бы логичнее не начинать что-то в годовщину начала войны, а попытаться уже достичь какого-то успеха к этой годовщине.
- Избранный президентом Чехии Петр Павел заявил, что Украину надо будет принять в состав НАТО сразу после окончания войны. По его словам, Украина будет готова к членству в альянсе и морально, и практически, так как ВСУ будут самой опытной армией в Европе. В первые месяцы войны говорилось о том, что условием ее окончания может быть отказ от вступления Украины в НАТО, теперь никто и мысли не держит о том, что война будет завершаться на условиях России. Насколько реальна ситуация, что Украина действительно будет принята в НАТО сразу после того, как война завершится?
- Да, этот вариант реален, и я думаю, что нужно сейчас приветствовать нового чешского президента и такое его заявление.
Сегодня, 3 февраля, на саммите Украина-ЕС в Киеве украинские лидеры в очередной раз говорят о том, что Украину надо принять в Евросоюз в ускоренном темпе. Конечно, в Европе остается немало государств, чьи лидеры будут отвечать, что нужно выполнять требования, что этот процесс должен идти размеренно. Поэтому надежды Украины вступить в ЕС уже через два года, о чем часто говорится в последнее время, вряд ли сбудутся.
А вот скорое вступление Украины в НАТО выглядит более реальной целью. Ее можно достичь быстрее, чем выполнить условия для вступления в Европейский союз.
В конце концов, в 2004 году вступление новых стран в ЕС состоялось в мае, а вступление новых стран в НАТО - на несколько недель раньше, уже в марте. Скажем так, что исторические предпосылки для того, чтобы Украина сначала вступила в НАТО, а потом уже в ЕС, имеются.
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