Алаталу: Украина окажется в НАТО раньше, чем вступит в ЕС

На всех переговорах, где сейчас речь идет о будущем Европы, нужно говорить и о Молдове, и о Грузии. Однако, повторюсь, пока сложно прогнозировать, в каких конкретных документах будет потом определяться статус оккупированных сейчас частей Грузии и Молдовы. Время покажет, как это будет выглядеть. К этой цели нужно идти шаг за шагом.

- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска могут отметить годовщину вторжения новым наступлением на востоке и юге Украины. По словам Резникова, учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать предпринять в районе 24 февраля. Резников сказал, что Россия мобилизовала примерно полмиллиона солдат. Стоит ли ждать такого наступления, может ли оно быть хоть в какой-то степени эффективным для России, с учетом того, что мобилизованные - это далеко не самые умелые солдаты?

- В связи с этой ситуацией можно вспомнить исторический пример киевского князя Святополка, который в начале XI века открыто предупреждал о начале своих завоевательных походов. На первых порах такая тактика приносила ему успех, но в конце концов его враги приспособились к такому его поведению и стали готовиться к его вторжениям. И в конце концов его убили в ходе одной такой его кампании.