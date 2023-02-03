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Алаталу: Украина окажется в НАТО раньше, чем вступит в ЕС

Павел Соболев
, журналист
Алаталу: Украина окажется в НАТО раньше, чем вступит в ЕС
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  • Россия выдумала миф о перевороте в Украине, теперь сочиняет миф о нелегитимности президента Молдовы
  • Россия может предпринять попытку нового наступления в Украине до 24 февраля
  • Идея нового президента Чехии о принятии Украины в НАТО сразу после ее победы вполне осуществима

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся угроз в адрес Молдовы со стороны главы МИДа России, а также перспектив Украины быть принятой в НАТО сразу по окончании войны.

- Правительство Израиля впервые с начала войны допустило возможность оказания Украине военной помощи. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что готов подумать даже о предоставлении Киеву лучшей в мире системы ПВО израильского производства «Железный купол». Ранее Израиль, несмотря на многократные призывы Украины и Запада оказать военное содействие украинской армии, настаивал, что ограничится гуманитарной помощью. Что заставило Израиль изменить эту позицию? Получит ли Украина «Железный купол»? 

- Конечно, если сравнивать технические параметры всех систем ПВО, созданных в мире, «Железный купол» можно назвать своего рода вершиной. Сейчас самый главный вопрос заключается в том, как быстро израильское руководство сможет подкрепить свое заявление конкретными делами. Ведь на самом деле такого шага от Израиля ждут уже очень давно.

В Израиле совсем недавно были выборы, Нетаньяху снова стал премьер-министром. Но пока ситуация в Израиле такая, что, по сути, там правительство работает не совсем в полном составе, в том смысле, что сейчас там еще идут переговоры о создании полноценной правительственной коалиции. Так что на решение вопроса о «Железном куполе» для Украины может влиять и внутриполитическая ситуация в Израиле.

Также на решения Израиля по поводу военной помощи Украине окажут влияние и итоги предстоящих саммитов G7 и G20. Ведь сейчас трудно предсказывать даже те решения, которые могут принять США, потому что ведь и Байден порой колеблется, сначала говорит одно, потом говорит другое. Так было и с танками, так может быть и с самолетами.

Однако это очень важный момент, что премьер Израиля впервые публично допускает возможность военной помощи Украине. Это верный признак того, что в целом западные страны считают правильной свою стратегию военной поддержки и намерены продолжать ее придерживаться. Так что я призываю воспринимать заявление Биньямина Нентаньяху очень позитивно.

- Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что стремление Молдовы вступить в НАТО и ЕС доказывает антироссийский курс Кишинева. Лавров добавил, что Молдову ждет судьба «следующей Украины». Что означают эти сигналы Москвы? Россия хочет показать Западу, что может эскалировать конфликт не только в смысле применения более мощного оружия, но и территориально, вторгнувшись еще в одну страну?

- Угрозы в адрес Молдовы в самую первую очередь демонстрируют слабость нынешних позиций России. Понятно, что про успехи в Украине Лаврову сказать особенно нечего, поэтому Россия решила взяться в своей риторике за маленькую Молдову.

Но я бы обратил особое внимание на то, что вчера Лавров поставил под сомнение законность избрания Майи Санду на пост президента Молдовы. Это просто поразительно, потому что она занимает этот пост уже почти три года. И вот вчера Лавров начал вдруг рассуждать, что она каким-то сомнительным образом стала президентом.

Тут можно вспомнить, что Путин и Лавров очень любят говорить, что в Украине в 2014 году состоялся государственный поворот. Но там не было никакого переворота, там были выборы нового главы государства, выборы в парламент, формирование нового правительства. И вот после того, как Россия почти девять лет твердила про переворот в Украине, теперь Лавров придумал новую ситуацию, касающуюся того, что Санду стала президентом Молдовы каким-то противозаконным путем.

Конечно, такие заявления нельзя оставлять без внимания. И власти Молдовы поступили совершенно правильно, моментально осудив выступление Лаврова.

- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью Bloomberg, что нельзя допустить даже мысли о том, что война в Украине закончится без отступления России со всех оккупированных ею территорий, причем не только украинских. Президент дала понять, что ведет речь об Абхазии и Южной Осетии. Действительно ли можно сейчас предположить, что в день, когда Россия будет подписывать капитуляцию, ей придется отказаться от оккупированных территорий не только в Украине, но и в Грузии, и в той же Молдове?

- Трудно пока сказать, как это все будет оформляться, в каких документах, но совершенно очевидно, что грузинский президент сделала вчера очень правильное заявление, поставив на вид то, что сейчас идет очень большая геополитическая игра, в которую вовлечены многие государства. Надо говорить не только о том, что находится в центре этой игры, но и о государствах, оказавшихся на ее периферии.

В принципе, Сергей Лавров так себя и ведет. Он начинает говорить об Украине, но тут же приплетает туда и Молдову. А потом и Грузию.

В Европе же часто бывает так, что про Украину говорят, а про Молдову забывают. А про Грузию забывают еще чаще. Однако очень важно все время держать в центре внимания все болевые точки современной геополитики.

На всех переговорах, где сейчас речь идет о будущем Европы, нужно говорить и о Молдове, и о Грузии. Однако, повторюсь, пока сложно прогнозировать, в каких конкретных документах будет потом определяться статус оккупированных сейчас частей Грузии и Молдовы. Время покажет, как это будет выглядеть. К этой цели нужно идти шаг за шагом.

- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска могут отметить годовщину вторжения новым наступлением на востоке и юге Украины. По словам Резникова, учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать предпринять в районе 24 февраля. Резников сказал, что Россия мобилизовала примерно полмиллиона солдат. Стоит ли ждать такого наступления, может ли оно быть хоть в какой-то степени эффективным для России, с учетом того, что мобилизованные - это далеко не самые умелые солдаты?

- В связи с этой ситуацией можно вспомнить исторический пример киевского князя Святополка, который в начале XI века открыто предупреждал о начале своих завоевательных походов. На первых порах такая тактика приносила ему успех, но в конце концов его враги приспособились к такому его поведению и стали готовиться к его вторжениям. И в конце концов его убили в ходе одной такой его кампании.

Поэтому я не очень верю в то, что Россия скажет, что начнет 24 февраля очередное наступление, и в итоге и впрямь начнет его в эту дату. Это было бы все-таки неквалифицированное поведение с точки зрения военного искусства. На самом деле нужно действовать на опережение, и в действительности такие разговоры о каких-то датах могут служить чем-то вроде отвлекающей приманки.

Я думаю, что если Россия действительно попробует начать новое большое наступление, то это может произойти раньше 24 февраля. Ко всему прочему, с точки зрения интересов России было бы логичнее не начинать что-то в годовщину начала войны, а попытаться уже достичь какого-то успеха к этой годовщине.

- Избранный президентом Чехии Петр Павел заявил, что Украину надо будет принять в состав НАТО сразу после окончания войны. По его словам, Украина будет готова к членству в альянсе и морально, и практически, так как ВСУ будут самой опытной армией в Европе. В первые месяцы войны говорилось о том, что условием ее окончания может быть отказ от вступления Украины в НАТО, теперь никто и мысли не держит о том, что война будет завершаться на условиях России. Насколько реальна ситуация, что Украина действительно будет принята в НАТО сразу после того, как война завершится?

- Да, этот вариант реален, и я думаю, что нужно сейчас приветствовать нового чешского президента и такое его заявление.

Сегодня, 3 февраля, на саммите Украина-ЕС в Киеве украинские лидеры в очередной раз говорят о том, что Украину надо принять в Евросоюз в ускоренном темпе. Конечно, в Европе остается немало государств, чьи лидеры будут отвечать, что нужно выполнять требования, что этот процесс должен идти размеренно. Поэтому надежды Украины вступить в ЕС уже через два года, о чем часто говорится в последнее время, вряд ли сбудутся.

А вот скорое вступление Украины в НАТО выглядит более реальной целью. Ее можно достичь быстрее, чем выполнить условия для вступления в Европейский союз.

В конце концов, в 2004 году вступление новых стран в ЕС состоялось в мае, а вступление новых стран в НАТО - на несколько недель раньше, уже в марте. Скажем так, что исторические предпосылки для того, чтобы Украина сначала вступила в НАТО, а потом уже в ЕС, имеются.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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