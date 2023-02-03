В студии Postimees Тоомас Алаталу: что стоит за новыми угрозами России в адрес Молдовы?

- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью агентству Bloomberg, что нельзя допустить даже мысли о том, что война в Украине закончится без отступления России со всех оккупированных ею территорий, причем не только украинских. Президент дала понять, что ведет речь об Абхазии и Южной Осетии. Действительно ли можно сейчас предположить, что в день, когда Россия будет подписывать капитуляцию, ей придется отказаться от оккупированных территорий не только в Украине, но и в Грузии, и в той же Молдове?

- Правительство Израиля впервые с начала войны допустило возможность оказания Украине военной помощи. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что готов подумать даже о предоставлении Киеву лучшей в мире системы ПВО израильского производства «Железный купол». Ранее Израиль, несмотря на многократные призывы Украины и Запада оказать военное содействие украинской армии, настаивал, что ограничится гуманитарной помощью. Что заставило Израиль изменить эту позицию? Получит ли Украина «Железный купол»? Насколько сильно такие поставки повлияли бы на ход войны?

- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска могут отметить годовщину вторжения новым наступлением на востоке и юге Украины. По словам Резникова, Украина не может терять инициативу, и учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать предпринять в районе 24 февраля. Резников сказал, что Россия мобилизовала примерно полмиллиона солдат. Стоит ли ждать такого наступления, может ли оно быть хоть в какой-то степени эффективным для России, с учетом того, что мобилизованные - это далеко не самые умелые солдаты?