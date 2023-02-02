Euribor впервые за долгие годы превысил отметку в три процента

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания 15 декабря 2022 года повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5 процента, ставка по депозитам – до 2 процента, ставка по маржинальным кредитам – до 2,75 процента.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции.

«Совет управляющих считает, что процентные ставки должны будут существенно вырасти, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возврата инфляции к 2-процентному целевому показателю, – отмечают в ЕЦБ. – Удержание процентных ставок на уровнях, ограничивающих экономическую активность, со временем приведет к замедлению инфляции за счет сдерживания спроса».

Это также позволит устранить риск устойчивого увеличения инфляционных ожиданий, говорится в заявлении европейского ЦБ.

«Будущие решения совета управляющих ЕЦБ будут зависеть от поступающих данных и приниматься на последующих заседаниях», – отмечается в заявлении.

15 декабря 2022 года ЕЦБ также обсудил принципы нормализации баланса, увеличившегося почти до 5 триллионов евро после многолетнего выкупа активов регулятором.

«С марта 2023 года и далее портфель облигаций, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme (APP)), будет уменьшаться сдержанными и предсказуемыми темпами, поскольку Центробанк не будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций. Портфель активов будет сокращаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего ЕЦБ определит дальнейшие темпы его уменьшения», – говорится в заявлении.

По итогам февральского заседания совет управляющих ЕЦБ объявит детали программы «количественного ужесточения».