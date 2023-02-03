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Репортаж ⟩ «Мы в шоке»: в Таллинне выселяют украинских беженцев с детьми. Что с ними будет дальше?

Денис Антонов
«Мы в шоке»: в Таллинне выселяют украинских беженцев с детьми. Что с ними будет дальше?
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В Таллинне вымелют украинских беженцев.
В Таллинне вымелют украинских беженцев. Фото: Pilt videost

Неподалеку от кампуса TalTech находится многоквартирный дом, в котором еще с весны прошлого года проживают украинские военные беженцы. Но недавно они узнали неприятную новость: все должны будут  съехать оттуда до 31 марта. Rus.Postimees решил выяснить, что об этом думают сами жильцы дома. 

26 января Rus.Postimees писал, что в Департаменте социального страхования (SKA) приняли решение прекратить использование зданий Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK). Это значит, что к 31 марта сотни проживающих в них украинских военных беженцев будут вынуждены покинуть с трудом обжитые дома. Где они будут жить, неизвестно.

Один из домов, о котором идет речь, находится на улице Мяэпеалзе в Мустамяэ. Он был построен в 1999 году, а в 2005 году его выкупило государство. Если посмотреть снаружи, то дом находится не в идеальном в состоянии - фасад грязноват, но сами украинские беженцы ни на что не жалуются. 

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