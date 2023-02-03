Репортаж ⟩ «Мы в шоке»: в Таллинне выселяют украинских беженцев с детьми. Что с ними будет дальше?

Неподалеку от кампуса TalTech находится многоквартирный дом, в котором еще с весны прошлого года проживают украинские военные беженцы. Но недавно они узнали неприятную новость: все должны будут съехать оттуда до 31 марта. Rus.Postimees решил выяснить, что об этом думают сами жильцы дома.
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«Мы в шоке»: в Таллинне выселяют украинских беженцев с детьми. Что с ними будет дальше?
26 января Rus.Postimees писал, что в Департаменте социального страхования (SKA) приняли решение прекратить использование зданий Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK). Это значит, что к 31 марта сотни проживающих в них украинских военных беженцев будут вынуждены покинуть с трудом обжитые дома. Где они будут жить, неизвестно.
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