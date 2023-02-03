Репортаж ⟩ «Мы в шоке»: в Таллинне выселяют украинских беженцев с детьми. Что с ними будет дальше?

26 января Rus.Postimees писал, что в Департаменте социального страхования (SKA) приняли решение прекратить использование зданий Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK). Это значит, что к 31 марта сотни проживающих в них украинских военных беженцев будут вынуждены покинуть с трудом обжитые дома. Где они будут жить, неизвестно.

Один из домов, о котором идет речь, находится на улице Мяэпеалзе в Мустамяэ. Он был построен в 1999 году, а в 2005 году его выкупило государство. Если посмотреть снаружи, то дом находится не в идеальном в состоянии - фасад грязноват, но сами украинские беженцы ни на что не жалуются.