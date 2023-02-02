«Сравнимо с падением человека с десятиметровой высоты»: полиция обратилась к водителям с важным напоминанием

«Выезжайте на пешеходный переход или завершайте поворот только тогда, когда вы полностью уверены, что не обязаны уступать дорогу. Глядя на прошлогоднюю статистику дорожного движения, у вас, как у водителя, есть серьезный повод посмотреть на себя в зеркало. Только в 25% ДТП с участием пешехода и транспортного средства виноват пешеход. Как водитель, вы являетесь источником большей опасности, и вы должны это учитывать», – сообщили стражи правопорядка.

Как показывает статистика, большинство аварий произошло между 14.00 и 18.00. Больше всего аварий случалась по средам, а меньше всего по субботам.

В полиции также напомнили, что, согласно закону, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходу, велосипедисту, водителю легкого персонального транспортного средства, пересекающему проезжую часть, на которой водитель поворачивает, если иное не регламентировано обязанностью уступить дорогу средствами организации дорожного движения.

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться с достаточно низкой скоростью, чтобы не подвергать опасности пешехода, приближающегося с пешеходному переходу или ступившего на него. При необходимости водитель должен остановиться, чтобы пешеход мог перейти дорогу.

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом на соседней полосе останавливается или остановилось транспортное средство, водителю запрещено объезжать это транспортное средство непосредственно перед пешеходным переходом или на пешеходном переходе. Водитель обязан остановиться перед пешеходным переходом. Водитель может выехать на пешеходный переход после того, как убедится в том, что он не подвергает опасности пешехода, ступившего или ступающего на пешеходный переход.