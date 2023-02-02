Министр юстиции: мы продвигаемся в реализации плана по конфискации российских активов

Хотя тема заморозки санкционированного имущества регулируется на уровне и ЕС, и Эстонии, вопрос конфискации замороженных активов для компенсации военного ущерба в Украине, по словам министра, является юридически неясным. «Сегодня [в четверг – ред.] правительство обозначило, что нам следует продолжать двигаться в этом направлении и в сотрудничестве Министерства юстиции и Министерства иностранных дел представить соответствующий законопроект», - пояснила Данильсон-Ярг.

Министр отметила, что Украина составляет реестр причиненного войной ущерба и в том случае, если Украина решит предъявить Российской Федерации требование о компенсации ущерба, которое Россия откажется удовлетворять, Украина теоретически может обратиться за помощью к другим странам или, например ЕС, чтобы использовать находящиеся в юрисдикции этих стран российские активы.