Президент Польши: «русский мир» ассоциируется с бедностью и рабством

Он подчеркивает, что события 24 февраля прошлого года изменили мировое восприятие вопросов безопасности. Дуда считает, что и Польша, и страны Балтии на протяжении многих лет предупреждали, что влияние коммунизма в России полностью не исчезло, и что рано или поздно этот империализм проявит себя.

«Мы видим, что эти опасения сбылись в связи с агрессией России на Украине», - сказал Дуда, добавив, что в настоящее время Путин основывает свою политику не только на истории Советского Союза, но и на гораздо более древних корнях, желая восстановить бывшую Российскую империю.

Дуда подчеркивает, что Польша и многие другие страны сделают все, чтобы война в Украине не дошла до Европы.

Президент Польши готов к тому, что между Польшей и Россией сформируется новый железный занавес.

«Как президент Польши я подниму этот занавес до самых облаков, чтобы предотвратить нападение на нашу страну», - подчеркивает Дуда, добавляя, что Польша никогда не захочет вернуться в зону влияния России.

Польский президент также указал на различное восприятие текущей войны многими европейскими странами. Например, в Польше восприятие одно, а в Португалии совершенно другое.

Президент Польши подчеркивает, что Польша и в особенности страны Балтии прилагают все усилия, чтобы рассказать другим странам о реальной истории и России.

Дуда считает, что каждая страна может сама решать свою судьбу и никакие оправдания России за развязанную войну не выдерживают критики.