Простые жители Юго-Восточной Эстонии проверили на прочность главу правительства, высказывая свои опасения и скепсис, сможет ли она, как и подобает Принцессе войны, не дрогнуть под давлением превосходящих сил противника.
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РЕПОРТАЖ ⟩ Кая Каллас подверглась в Выру вербальному нападению
Кая Каллас подверглась в Выру вербальному нападению
Когда до конца послеполуденной встречи с премьер-министром Каей Каллас (Партия Реформ) оставалось минут пять, некоторые из собравшихся начали терять над собой контроль.