РЕПОРТАЖ ⟩ Кая Каллас подверглась в Выру вербальному нападению

Когда до конца послеполуденной встречи с премьер-министром Каей Каллас (Партия Реформ) оставалось минут пять, некоторые из собравшихся начали терять над собой контроль.

Но на самом деле вчера в культурном центре «Каннель» в Выру, где завершался ее трехдневный тур по Юго-Восточной Эстонии, Каллас с самого начала отдала инициативу публике. Не было никакой вступительной речи. «Спрашивайте», – сказала она собравшимся в зале, а было их человек девяносто.