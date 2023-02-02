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РЕПОРТАЖ ⟩ Кая Каллас подверглась в Выру вербальному нападению

Прийт Пуллеритс
Кая Каллас подверглась в Выру вербальному нападению
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Бывший глава союза офицеров Роберт Синимяги зачитывает по бумажке свои пять вопросов премьер-министру Кае Каллас в Выруском доме культуры «Каннель».
Бывший глава союза офицеров Роберт Синимяги зачитывает по бумажке свои пять вопросов премьер-министру Кае Каллас в Выруском доме культуры «Каннель». Фото: Margus Ansu

Простые жители Юго-Восточной Эстонии проверили на прочность главу правительства, высказывая свои опасения и скепсис, сможет ли она, как и подобает Принцессе войны, не дрогнуть под давлением превосходящих сил противника.

Когда до конца послеполуденной встречи с премьер-министром Каей Каллас (Партия Реформ) оставалось минут пять, некоторые из собравшихся начали терять над собой контроль.

Но на самом деле вчера в культурном центре «Каннель» в Выру, где завершался ее трехдневный тур по Юго-Восточной Эстонии, Каллас с самого начала отдала инициативу публике. Не было никакой вступительной речи. «Спрашивайте», – сказала она собравшимся в зале, а было их человек девяносто.

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