Сеть спортзалов MyFitness сообщила сегодня, что вновь откроет со 2 февраля парилки в своих клубах, закрытые ранее в связи с высокими ценами на электричество.
Кризис закончился? В MyFitness открываются парилки
Кризис закончился? В MyFitness открываются парилки
В конце октября MyFitness объявил о том, что закроет бани до тех пор, пока цены на электроэнергию не нормализуются, пишет dv.ee.
Несколько месяцев продолжали работать только парилки в отдельных клубах сети MyFitness, где есть бассейны и спа-зоны.
В январе среднемесячная цена электричества на бирже Nord Pool составила 99,27 евро за мегаватт-час, что в 2,65 раза больше, чем средняя цена за декабрь.
Это самая низкая среднемесячная цена электричества с августа 2021 года, когда тариф составлял 87,03 евро за мегаватт-час.
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