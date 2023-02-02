Кризис закончился? В MyFitness открываются парилки

В конце октября MyFitness объявил о том, что закроет бани до тех пор, пока цены на электроэнергию не нормализуются, пишет dv.ee.

Несколько месяцев продолжали работать только парилки в отдельных клубах сети MyFitness, где есть бассейны и спа-зоны.

В январе среднемесячная цена электричества на бирже Nord Pool составила 99,27 евро за мегаватт-час, что в 2,65 раза больше, чем средняя цена за декабрь.