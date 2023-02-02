ЕС призвал Грузию разрешить Саакашвили лечиться за границей

В Европарламенте в четверг, 2 февраля, прошла дискуссия о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Все выступавшие евродепутаты, представители Еврокомиссии и Совета ЕС сошлись во мнении, что грузинские власти должны дать Саакашвили возможность срочно пройти курс лечение в клинике за рубежом.

«Позиция ЕС такова: власти Грузии обязаны действовать, если здоровье Саакашвили в критическом состоянии, – заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан. – Все заинтересованы в том, чтобы Тбилиси рассмотрел возможность привлечения медицинского опыта независимой международной организации с неоспоримой репутацией». Он подчеркнул, что Евросоюз готов предоставить для этого всю необходимую помощь.

Жизнь Саакашвили в опасности, уверены евродепутаты. «Ему нельзя позволить умереть в тюрьме. Грузинские власти несут полную ответственность за состояние Саакашвили, а если с ним что-то случится, отвечать за это будут они», – предупредила представительница Словакии Мириам Лексманн, добавив, что «позорное» поведение правительства Грузии резко противоречит его европейским устремлениям.

Евродепутат: «Проблема создана искусственно»

Испанский депутат Начо Санчес Амор полагает, что ситуация c Саакашвили была спровоцирована намеренно и призывает официальный Тбилиси приостановить его заключение и позволить политику лечиться. «Это будет способствовать нормализации и разрядке политической ситуации в стране, а также возврату Грузии на путь в Евросоюз», – сказал он.