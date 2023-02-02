В автобусе Lux Express пьяный пассажир размахивал ножом

На место прибыли несколько машин полиции и задержали 56-летнего мужчину. В происшествии никто не пострадал – свою роль в этом сыграли и решительные действия водителя автобуса.

Коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос сказал, со слов водителя автобуса, что в Раквере уже были неприятности с агрессивным пассажиром. «Мы имели дело с пьяным пассажиром, у которого были разногласия с другими пассажирами, сидящими рядом с ним, – сказал Роос. – На автовокзале в Раквере водитель призвал его к порядку, и мужчина пообещал больше не беспокоить пассажиров. Однако прошло около десяти минут, когда пассажиры сообщили водителю автобуса, что этот мужчина достал нож».

Водитель автобуса действовал быстро и решительно – остановил автобус возле виадука Вийтна, подошел к пьянице и приказал ему убрать нож. К счастью, пассажир сделал это. Водитель автобуса вызвал полицию, которая, доехав до Вийтна, сама разобралась с мужчиной.

Своими смелыми действиями водитель автобуса заслужил похвалу как пассажиров, так и работодателя. «Он держал ситуацию под контролем благодаря своим быстрым действиям и решительному поведению. Несколько пассажиров автобуса выразили ему свою благодарность и похвалу после инцидента», – сказал Ингмар Роос.