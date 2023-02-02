Фон дер Ляйен: десятый пакет санкций против РФ примут в феврале

В Гааге создадут центр преследования преступлений агрессии в Украине

На переговорах с украинским правительством Еврокомиссия, кроме того, обсуждала юридические возможности преследования за развязывание Россией агрессивной войны. Накануне саммита ЕС - Украина, который пройдет в украинской столице 3 февраля, фон дер Ляйен объявила, что в Гааге будет создан Международный центр преследования преступлений агрессии в Украине. Эта инстанция будет координировать сбор свидетельств, связанных с российской захватнической войной. «Преступники должны быть привлечены к ответственности», - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры

Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву дальнейшую помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, разрушенной российской армией. По ее словам, Еврокомиссия совместно со странами ЕС соберет 150 млн евро на закупку энергетического оборудования. Кроме того, ЕС выделит Украине 2400 генераторов дополнительно к 3000, уже отправленным в страну с начала войны.

Фон дер Ляйен пригласила Украину присоединиться к площадке ЕС по совместной закупке природного газа. «Мы позаботимся о том, чтобы, несмотря на (российские. - Ред.) атаки, не прерывалось электроснабжение. Мы переживем эту зиму, как и многие другие, дорогой Владимир», - сказала она Зеленскому.

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