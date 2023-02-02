ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ⟩ Таллинн проигрывает Риге, аэропорту есть куда расти

Таллиннский аэропорт повысит сборы на 30%, а Ryanair закроет девять маршрутов из Таллинна. Кроме того, мы узнали, что Ryanair и AirBaltic в равной степени являются крупнейшими игроками в Таллиннском аэропорту. И если в Таллинне Ryanair сокращает маршруты, то в Рижский аэропорт в прошлом году компания перенесла региональный центр. Увеличив таким образом к концу года свою долю рынка в Латвии.