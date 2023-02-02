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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ⟩ Таллинн проигрывает Риге, аэропорту есть куда расти

, предпринимательница
Таллинн проигрывает Риге, аэропорту есть куда расти
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Пассажиры поднимаются на борт самолета Ryanair. Снимок иллюстративный.
Пассажиры поднимаются на борт самолета Ryanair. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Я уверена, что не одну меня интересует, какова общая стратегия Таллиннского аэропорта и Эстонского государства, - пишет предприниматель Аннели Андерсен.

Таллиннский аэропорт повысит сборы на 30%, а Ryanair закроет девять маршрутов из Таллинна. Кроме того, мы узнали, что Ryanair и AirBaltic в равной степени являются крупнейшими игроками в Таллиннском аэропорту. И если в Таллинне Ryanair сокращает маршруты, то в Рижский аэропорт в прошлом году компания перенесла региональный центр. Увеличив таким образом к концу года свою долю рынка в Латвии.

Я уверена, что не одинока, когда спрашиваю: какова общая стратегия Таллиннского аэропорта и Эстонского государства?

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