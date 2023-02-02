Галерея ⟩ В Нарве отметили 103-ю годовщину Тартуского мирного договора

«103-ю годовщину подписания Тартуского мира необходимо вспоминать именно здесь, в Нарве, на границе Эстонской Республики и Российской Федерации. Мирное время, начавшееся в 1920 году, было очень коротким и продолжалось всего 20 лет. Мир и свободу необходимо отстаивать каждый день и делать все возможное, чтобы через 100 лет снова собраться у памятника павшим в Освободительной войне, чтобы за эти годы не появилось новых мемориалов, связанных с войной», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.