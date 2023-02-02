В четверг, 2 февраля, представители Нарвской городской власти, силовых структур и городских учреждений отметили 103-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора, возложив венки на Нарвском Гарнизонном кладбище к памятнику павшим в Освободительной войне.
Галерея ⟩ В Нарве отметили 103-ю годовщину Тартуского мирного договора
«103-ю годовщину подписания Тартуского мира необходимо вспоминать именно здесь, в Нарве, на границе Эстонской Республики и Российской Федерации. Мирное время, начавшееся в 1920 году, было очень коротким и продолжалось всего 20 лет. Мир и свободу необходимо отстаивать каждый день и делать все возможное, чтобы через 100 лет снова собраться у памятника павшим в Освободительной войне, чтобы за эти годы не появилось новых мемориалов, связанных с войной», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.
2 февраля 1920 года от имени эстонской стороны Тартуский мирный договор подписали члены Учредительного собрания Яан Поска, Антс Пийп, Юлиус Сельямаа и Майт Пюйманн и генерал-майор Яан Соотс. От имени российской стороны свои подписи поставили член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Адольф Иоффе и член Коллегии Народного Комиссариата Государственного Контроля Исидор Гуковский. Исходя из договора, Россия признала независимость и самостоятельность Эстонии.