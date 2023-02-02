Рейнсалу: Тартуский мир побуждает Эстонию поддерживать Украину

Рейнсалу возложил к статуе Яана Поска венок «От народа Эстонии» и сказал, что в духе Яана Поска и других подписавших Тартуский мирный договор выросли сотни дипломатов, которые представляли Эстонию по всему миру и приблизили мир к Эстонии. «Россия уже почти год ведет войну в сердце Европы в Украине. Народ Эстонии отреагировал на это необъяснимое зло с огромным сочувствием, твердостью и эмпатией», - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что на чаше весов не только независимость Украины и безопасность Эстонии, но и принципы, на которых держатся демократический мир и основанный на правилах миропорядок, которые также гарантируют нашу независимость. «Поэтому мы делаем и будем и в дальнейшем делать все от нас зависящее, чтобы агрессия прекратилась, территория Украины была освобождена от врага и страна была восстановлена», - сказал Рейнсалу.