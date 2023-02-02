Лавров заявил, что Запад хочет превратить Молдову в новую «анти-Россию». В Кишиневе осудили «угрожающую риторику» министра

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего, потому, что там смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента [Майя Санду], которая просто рвется, сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и, вообще, готова практически на все», - заявил Лавров в интервью.

Официальный представитель молдавского МИД Даниел Водэ раскритиковал заявление Лаврова, подчеркнув, что слова министра являются «частью хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии».

«Мы хотели бы напомнить российской стороне, что путь, по которому идет Молдова - это путь вступления в Европейский союз. Это решение, которое поддерживают наши граждане. И мы будем благодарны всем странам, включая Россию, за уважение к решению наших граждан, - заявил он. - Молдова выбрала свое будущее и это будущее - быть частью свободного мира».

We reject the statements with regard to #Moldova of the Russian FM Sergey Lavrov recently voiced during a TV interview.



It is clear that they are part of the already well-known threatening rhetoric of Russian diplomacy. pic.twitter.com/IXt0jbz2HF — Daniel Vodă 🇲🇩 (@Daniel_Voda) February 2, 2023