Неизвестный разорвал предвыборный плакат кандидата в Рийгикогу, полиция ищет вандала

Горшанов, тренер и владелец спортивного клуба Corsagym, заявил, что не оставит это просто так и подал заявление в полицию. «Пусть это будет предупреждением другим смельчакам, что такой поступок наказуем», - объяснил он.

От полиции он узнал, что порча предвыборных плакатов имела место и в других местах Тарту. «Но, скорее, были какие-то каракули нарисованы, на мой плакат кто-то сильно рассердился», - сказал Горшанов.