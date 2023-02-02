В четверг днем Герт Горшанов, кандидат по списку EKRE, обнаружил, что кто-то разорвал плакат с его изображением на улице Ваксали в Тарту.
Неизвестный разорвал предвыборный плакат кандидата в Рийгикогу, полиция ищет вандала
Неизвестный разорвал предвыборный плакат кандидата в Рийгикогу, полиция ищет вандала
Горшанов, тренер и владелец спортивного клуба Corsagym, заявил, что не оставит это просто так и подал заявление в полицию. «Пусть это будет предупреждением другим смельчакам, что такой поступок наказуем», - объяснил он.
От полиции он узнал, что порча предвыборных плакатов имела место и в других местах Тарту. «Но, скорее, были какие-то каракули нарисованы, на мой плакат кто-то сильно рассердился», - сказал Горшанов.
Плакаты с изображением его лица есть еще в двух местах города. «Другие плакаты были целы», - уточнил кандидат. Горшанов не планирует заменять сорванные плакаты на улице Ваксали. «Они относительно дорогие, если получу компенсацию от вредителя, то можно подумать», - добавил он.
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