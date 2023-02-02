Кредиты дорожают: ЕЦБ повышает процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов каждую. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%, говорится в сообщении ЕЦБ по итогам заседания в четверг, второго февраля. В последний раз на таком уровне эти показатели находились в 2008 году.

Кроме того, банк объявил о намерении «поднять ставки еще на 50 базисных пунктов на заседании в марте». ЕЦБ не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

«При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный подъем ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к двухпроцентному целевому показателю, - сказала она. - Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами». Лагард отметила, что баланс рисков как для экономического роста в еврозоне, так и для инфляции стал более благоприятным.

Инфляция в еврозоне замедляется

Инфляция в еврозоне в январе замедлилась в очередной раз, до 8,5%, сообщило первого февраля европейское статистическое ведомство Eurostat. Однако она по-прежнему является достаточно высокой. Но, поскольку экономическая ситуация в Европе оказалась лучше, чем прогнозировалось, а компании способны работать в условиях выросших процентов по кредитам, ЕЦБ считает свой курс оправданным.