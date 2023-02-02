На дистанционном совещании в четверг министры спорта стран Балтии и Польши решили обратиться к международным спортивным федерациям и Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
Министры Балтии и Польши потребуют от МОК не допускать спортсменов из России к соревнованиям
Страны Северной Европы также будут приглашены присоединиться к призыву, сообщило инициировавшее его Министерство образования, науки и спорта Литвы.
«Спорт не выше и не вне политики, поэтому мы, спортивные политики, должны занять твердую позицию и очень сплоченно, целенаправленно работать вместе с национальными и международными спортивными организациями, чтобы спорт не стал прикрытием для военных преступлений и прикрытием для тех, кто их поддерживает или совершает», - заявила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.
В своем обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши также поблагодарили спортивные организации за солидарность и помощь Украине и одновременно осудили усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
В обращении министров говорится о неприемлемости того, что МОК ищет особые формы участия российских и белорусских спортсменов в то время, когда свободные и демократические страны мобилизуются на борьбу против России и помогающей ей Беларуси, усиливают поддержку Украины, вводят дополнительные санкции в отношении этих террористических государств.
В обращении отмечается, что усилия по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под прикрытием нейтралитета оправдывают политические решения и пропаганду этих стран, а спорт используется как одно из средств отвлечения внимания от продолжающейся агрессии.
Министры благодарят все международные спортивные организации и федерации, исключившие российских и белорусских спортсменов и представителей этих стран из международных соревнований и организаций, и призывают остальных сделать это немедленно.
Министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши призывают спортивные организации не менять свою позицию в отношении российских и белорусских спортсменов и представителей этих стран до тех пор, пока Россия и Беларусь не прекратят свою агрессию против Украины. Согласно обращению, с тех пор, как МОК принял это решение 28 февраля прошлого года, обстоятельства не изменились.
По словам министров, если российские и белорусские спортсмены вернутся на международные соревнования, многие спортсмены окажутся в сложной ситуации и будут испытывать большее давление, выступая против спортсменов из стран-агрессоров или сталкиваясь с их болельщиками на спортивных мероприятиях.
«Мы продолжим поддерживать украинских спортсменов, тренеров, спортивные организации и их страну и защищать общие ценности свободных и демократических государств», - говорится в обращении министров к международным спортивным федерациям и МОК.
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет предложил, чтобы россияне и белорусы могли участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Комитет заявил, что «ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта».
Страны Балтии, Польша заявили, что не поддерживают такое решение, а Латвия даже рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр, если в них примут участие россияне.