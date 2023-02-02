Министры Балтии и Польши потребуют от МОК не допускать спортсменов из России к соревнованиям

Страны Северной Европы также будут приглашены присоединиться к призыву, сообщило инициировавшее его Министерство образования, науки и спорта Литвы.

«Спорт не выше и не вне политики, поэтому мы, спортивные политики, должны занять твердую позицию и очень сплоченно, целенаправленно работать вместе с национальными и международными спортивными организациями, чтобы спорт не стал прикрытием для военных преступлений и прикрытием для тех, кто их поддерживает или совершает», - заявила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

В своем обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши также поблагодарили спортивные организации за солидарность и помощь Украине и одновременно осудили усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

В обращении министров говорится о неприемлемости того, что МОК ищет особые формы участия российских и белорусских спортсменов в то время, когда свободные и демократические страны мобилизуются на борьбу против России и помогающей ей Беларуси, усиливают поддержку Украины, вводят дополнительные санкции в отношении этих террористических государств.

В обращении отмечается, что усилия по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под прикрытием нейтралитета оправдывают политические решения и пропаганду этих стран, а спорт используется как одно из средств отвлечения внимания от продолжающейся агрессии.