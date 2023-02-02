Возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года стала причиной международного противостояния. Позиция главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, что спортсмены не должны страдать от того, что у них российский паспорт, вызвала негодование Украины и ряда стран Евросоюза. О том, как отреагировали жители Эстонии на возможное участие российских спортсменов в ОИ-2024, Rus.Postimees узнавал на улицах Таллинна.
ОПРОС ⟩ «Солдат и спортсмен – это одно лицо»: таллиннцы об участии российских спортсменов в Олимпиаде
Занятую МОК позицию подвергли критике представители властей Норвегии, Дании, Польши, Литвы, Эстонии, а глава НОК Латвии Жоржс Тикмерс заявил о готовности бойкотировать ОИ-2024 в случае участия граждан России. В свою очередь, депутат Европарламента от Эстонии, реформист Урмас Паэт, написал в соцсетях, что МОК все больше потворствует Кремлю. Паэт поддержал реакцию на заявление президента Украины Зеленского, сказавшего, что и нейтральные флаги, под которыми выступали бы российские спортсмены, все равно сейчас окажутся обагрены кровью.
Ирья Юхт, педагог
Спортсмены не отвечают за действия политиков
С одной стороны, спортсменов не касается политика, у них своя жизнь, свои заботы. С другой стороны, я слышала, что некоторые страны не хотят участвовать в Олимпиаде, если там будут российские спортсмены. Хотелось бы верить, что эти страны одумаются и примут участие в мировых состязаниях. Надо понимать, что спортсмены не отвечают за действия политиков, они отдельно стоят. Спорт отдельно, а политика отдельно. Мое мнение, что России можно принимать участие в Олимпийских играх.
Елена Коваль, домработница
Спорт всегда был продолжением политики
Мне сложно представить, как спортсмены из России будут общаться со спортсменами из Испании, Германии, Эстонии. Я уже не говорю о том, что могут быть соревнования и с украинскими спортсменами, которые участвуют в освободительной войне от тех же русских. Мне кажется, что все разговоры о том, что спорт за политику не отвечает – это пустое. Еще как отвечает. Спорт всегда был продолжением политики, иногда мирной, иногда захватнической. В спорте те же люди, они кричат «Киевнаш», так пусть несут ответственность полностью, как все граждане страны-агрессора.
Оскар Томкус, водитель такси
Такого нельзя допускать, пока идет война в Украине
Это очень сложный вопрос. Право на участие в Олимпиаде – это право народов. В России много людей, которые не поддерживают войну, не виноваты в действиях своих политиков и военачальников. Там призывают людей, никогда не имеющих ни опыта военного, ни знаний, как стрелять. В чем они виноваты? Но я слышал, что некоторые спортивные клубы имеют отношение к армии. Так или иначе, но спортсмены-солдаты будут участвовать в международных спортивных играх. Такого нельзя допускать, пока идет война в Украине. Конечно, она может закончиться, и тогда можно подумать. Сейчас все российские жители несут ответственность за войну.
Валентина Любченко, растениевод
Спортсмены выращены так же, как и солдаты
Не могу представить себе, как остальные страны будут хлопать российскому спорту. Например, когда надо получить определенные показатели у растений, им необходимо создать условия. Когда надо получить нужные характеристики у семян, надо заниматься выведением, изучать, прививать, экспериментировать. Мы получили российских граждан такими, какими их выращивали все эти годы. Для сегодняшних русских их политики создали все условия, чтобы получить новый вид людей, способных вытворять такое, как в Буче или Ирпене. Спортсмены выращены так же, как и солдаты. И теперь им хлопать? Думаю, что не станем.
Екатерина Михайлова, студентка
Если Россия будет участвовать, то Эстонии нужно отказаться
Я себя ставлю на место какого-нибудь русского спортсмена. Значит, всю жизнь чем-то занималась, мечтала об Олимпиаде, медаль олимпийская была целью всей моей жизни, и в душе глубоко я против войны и агрессии. Теперь я себя ставлю на место украинцев и понимаю, что ни о каком спорте речи быть не может. Все что происходит там, в Украине, не укладывается в голове. Если Россия будет участвовать в Олимпийских играх, то Эстонии нужно отказаться. Вот если все бы отказались от участия с Россией, тогда бы это был достойный ответ тому, что творит Россия сегодня.
Николай Белов, рыбак
Русский спортсмен неотделим от русского солдата
Просто берем спорт и получаем, что русским надо участвовать. Большая страна, большая спортивная культура, традиции, школы. Берем политику, получаем войну в Украине. Как смотреть на них? Перед глазами бомбежки, горящие города, трупы людей, мирных жителей там. На таких русских спортсменов противно смотреть. Спорт невозможно отделить от символов государства. Они идут по олимпийской дорожке с флагами, поют, танцуют под гармошку, и во время этого ракетами по людям мирным, они же. Для меня русский спортсмен неотделим от русского солдата, солдат и спортсмен – это одно лицо.
Валентина Захарчук, пенсионер
Олимпиада – это мировая спортивная арена для всех стран
России не место на международных мероприятиях, тем более таких, как Олимпиада. Я сама из Украины. Мне понятно, что когда-то все жили дружно. Смешанные семьи, общая история, культурные связи. Но сегодня все изменилось. Нет той России, нет тех русских и нет той Украины, к которой привыкли русские. Мы на долгие-долгие десятилетия разделены пропастью войны. Сколько людей - столько и мнений. В России старшее поколение, казалось бы, больше знает об отечественной войне с фашистами, но поддерживает этот кошмар, который творит Путин, а молодые, никогда не знавшие войну, против этого. Вот как это понимать? Олимпиада – это мировая спортивная арена для мира и культуры всех стран. Но это и международная политика тоже, поэтому Россия не может принимать участие.
Тина Кальюсте, творческий работник
Допускать страну-агрессора на праздник спорта немыслимо
Бойкотировать Олимпиаду – плохая мысль. Это международное культурное событие, объединяющее все страны и нации. Но представим, что будет играть гимн России, будет подниматься флаг России, мы будем стоять рядом с счастливыми российскими спортсменами и тренерами. И ничего не случилось. Нет бомбежек украинских городов, нет убитых детей, женщин, солдат-мальчиков. Нет десяти миллионов беженцев у нас в Европе. Нет оккупации Крыма и Донбасса. На все закрыть глаза и радоваться празднику спорта. Именно этого хотят в России. Этого ждут. Но не дождутся. Да, мне по-человечески очень жалко русских граждан, жалко мам, чьи дети солдатами гибнут, жалко. Но допускать страну-агрессора на большой праздник спорта в нашей мировой семье немыслимо.