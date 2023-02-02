ОПРОС ⟩ «Солдат и спортсмен – это одно лицо»: таллиннцы об участии российских спортсменов в Олимпиаде

Я себя ставлю на место какого-нибудь русского спортсмена. Значит, всю жизнь чем-то занималась, мечтала об Олимпиаде, медаль олимпийская была целью всей моей жизни, и в душе глубоко я против войны и агрессии. Теперь я себя ставлю на место украинцев и понимаю, что ни о каком спорте речи быть не может. Все что происходит там, в Украине, не укладывается в голове. Если Россия будет участвовать в Олимпийских играх, то Эстонии нужно отказаться. Вот если все бы отказались от участия с Россией, тогда бы это был достойный ответ тому, что творит Россия сегодня.

Николай Белов, рыбак

Николай Белов. Фото: Денис Антонов

Русский спортсмен неотделим от русского солдата

Просто берем спорт и получаем, что русским надо участвовать. Большая страна, большая спортивная культура, традиции, школы. Берем политику, получаем войну в Украине. Как смотреть на них? Перед глазами бомбежки, горящие города, трупы людей, мирных жителей там. На таких русских спортсменов противно смотреть. Спорт невозможно отделить от символов государства. Они идут по олимпийской дорожке с флагами, поют, танцуют под гармошку, и во время этого ракетами по людям мирным, они же. Для меня русский спортсмен неотделим от русского солдата, солдат и спортсмен – это одно лицо.

Валентина Захарчук, пенсионер

Валентина Захарчук. Фото: Денис Антонов

Олимпиада – это мировая спортивная арена для всех стран