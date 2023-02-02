ГАЛЕРЕЯ ⟩ Партия EKRE отметила годовщину Тартуского мира факельным шествием

Шествие от школы Поска до ратушной площади сопровождалось народными песнями. На перекрестках охранники следили за движением, которое было временно закрыто примерно на километр.

Около 300 факелоносцев приняли участие в шествии и последующих речах на ратушной площади Тарту. Кроме них на площади собралось большое количество людей без факелов, которые снимали происходящее на телефоны.