Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала факельное шествие в центре Тарту по случаю 103-й годовщины Тартуского мира. Мокрый снег не погасил факелы и не остановил участников. В шествии приняли участие более 300 человек.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Партия EKRE отметила годовщину Тартуского мира факельным шествием
Партия EKRE отметила годовщину Тартуского мира факельным шествием
Шествие от школы Поска до ратушной площади сопровождалось народными песнями. На перекрестках охранники следили за движением, которое было временно закрыто примерно на километр.
Около 300 факелоносцев приняли участие в шествии и последующих речах на ратушной площади Тарту. Кроме них на площади собралось большое количество людей без факелов, которые снимали происходящее на телефоны.
Вечер партии продолжится в гостинице Lydia, где перед собравшимися выступят кандидаты от EKRE на выборах в Рийгикогу.