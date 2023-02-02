Ивестняковый карьер в Таллинне стал причиной многомиллионного иска

Харьюский уездный суд вынес решение в споре между строительными компаниями Trev-2 Group и A Betoon OÜ. При этом Trev-2 потребовал от оппонента в общей сложности более 239 000 евро, а A Betoon хотел получить по встречному иску 961 366 евро.

Все началось так: в 2017 году Trev-2 купил известняк у A Betoon на участке по адресу Лагеди-теэ, 8 в Таллинне. В результате сделки компания A Betoon должна была организовать взрывные работы на участке, а компания Trev-2 должна была сама добывать взорванный известняк.