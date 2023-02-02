Trev 2 и A Betoon получили решение Харьюского уездного суда в миллионном споре. Яблоком раздора оказался таллиннский известняковый карьер.
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Ивестняковый карьер в Таллинне стал причиной многомиллионного иска
Ивестняковый карьер в Таллинне стал причиной многомиллионного иска
Харьюский уездный суд вынес решение в споре между строительными компаниями Trev-2 Group и A Betoon OÜ. При этом Trev-2 потребовал от оппонента в общей сложности более 239 000 евро, а A Betoon хотел получить по встречному иску 961 366 евро.