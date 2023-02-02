Вчера Государственный суд опубликовал решение по делу Сийма Гроссберга, которым окончательно признал его виновным в совершении ряда преступлений. Суд также изменил порядок распределения процессуальных издержек.
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Наркоторговец Гроссберг окончательно признан виновным
Наркоторговец Гроссберг окончательно признан виновным
Кассация Государственного суда касалась решения Тартуского уездного суда от 10 июня 2021 года, которым Гроссберг был признан виновным в обороте наркотического вещества в крупном размере, вымогательстве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, физическом насилии, незаконном лишении свободы и незаконном обращения с оружием.