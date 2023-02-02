Наркоторговец Гроссберг окончательно признан виновным

Кассация Государственного суда касалась решения Тартуского уездного суда от 10 июня 2021 года, которым Гроссберг был признан виновным в обороте наркотического вещества в крупном размере, вымогательстве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, физическом насилии, незаконном лишении свободы и незаконном обращения с оружием.

Согласно постановлению окружного суда, Гроссберг имел при себе большое количество наркотических веществ – почти полкилограмма амфетамина и метамфетамина. Он закупал наркотики в Таллинне, чтобы употреблять и перепродавать их в Тарту.