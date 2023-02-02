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Наркоторговец Гроссберг окончательно признан виновным

Лийза Салекешина
, репортер
Наркоторговец Гроссберг окончательно признан виновным
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Тартуский уездный суд отправил наркоторговца за решетку 10 июня 2021 года.
Тартуский уездный суд отправил наркоторговца за решетку 10 июня 2021 года. Фото: Margus Ansu

Вчера Государственный суд опубликовал решение по делу Сийма Гроссберга, которым окончательно признал его виновным в совершении ряда преступлений. Суд также изменил порядок распределения процессуальных издержек.

Кассация Государственного суда касалась решения Тартуского уездного суда от 10 июня 2021 года, которым Гроссберг был признан виновным в обороте наркотического вещества в крупном размере, вымогательстве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, физическом насилии, незаконном лишении свободы и незаконном обращения с оружием.

Согласно постановлению окружного суда, Гроссберг имел при себе большое количество наркотических веществ – почти полкилограмма амфетамина и метамфетамина. Он закупал наркотики в Таллинне, чтобы употреблять и перепродавать их в Тарту.

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