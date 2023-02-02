Премьер Финляндии: мы вступим в НАТО только вместе со Швецией

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Улфом Кристерсоном Марин сказала, что всем будет лучше, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО вместе. «Не может быть и речи, что эти страны вступят в альянс отдельно», – добавила она.

Как отметил Кристерсон, новые, более строгие антитеррористические законы в Швеции поспособствуют этому процессу. Премьер-министр призвал шведов сохранять холодную голову, чтобы государство могло стать страной-членом альянса.

Журналисты спросили его, будут ли еще другие акции с поджогом Корана, схожие с той, что уже состоялась 21 января у посольства Турции в Стокгольме. Кристерсон отказался высказывать прогнозы, указав, что люди, к сожалению, смогут саботировать участие Швеции в НАТО.

Марин, отвечая на вопрос журналистов, как долго Финляндия будет ждать Швецию, заявила, что Швеция соответствует всем критериям участия. «Мне не нравится, что Швецию позиционируют как какую-то проблему», – сказала Марин.