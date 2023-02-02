Финляндия и Швеция вступят в НАТО только вместе, сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Стокгольм в четверг, 2 февраля. Об этом пишет RUS TVNET.
Премьер Финляндии: мы вступим в НАТО только вместе со Швецией
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Улфом Кристерсоном Марин сказала, что всем будет лучше, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО вместе. «Не может быть и речи, что эти страны вступят в альянс отдельно», – добавила она.
Как отметил Кристерсон, новые, более строгие антитеррористические законы в Швеции поспособствуют этому процессу. Премьер-министр призвал шведов сохранять холодную голову, чтобы государство могло стать страной-членом альянса.
Журналисты спросили его, будут ли еще другие акции с поджогом Корана, схожие с той, что уже состоялась 21 января у посольства Турции в Стокгольме. Кристерсон отказался высказывать прогнозы, указав, что люди, к сожалению, смогут саботировать участие Швеции в НАТО.
Марин, отвечая на вопрос журналистов, как долго Финляндия будет ждать Швецию, заявила, что Швеция соответствует всем критериям участия. «Мне не нравится, что Швецию позиционируют как какую-то проблему», – сказала Марин.
Финляндия и Швеция выполнили все условия участия, которые летом в Мадриде были согласованы с Турцией, уверена премьер-министр Финляндии.