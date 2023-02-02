Киев: Россия планирует приурочить масштабное наступление к 24 февраля

При этом, как утверждает генсек НАТО Йенс Столтенберг, нет никаких признаков того, что Путин ограничивает свои военные цели лишь захватом восточных регионов Украины.

Ранее о планах российского генштаба начать новое наступление на Украине в феврале или марте 2023 года сообщало и агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Эти предупреждения поступают на фоне эскалации на юго-востоке Украины: в районе Донбасса идут ожесточенные бои, а накануне три человека погибли и восемь были ранены в Краматорске после попадания российской ракеты в жилой дом.

По меньшей мере три человека погибли при попадании ракеты в жилой дом в Краматорске Фото: AFP

Ожидается, что число жертв увеличится, поскольку спасатели все еще разбирают завалы.

«Единственный способ остановить российский терроризм – победить его. Танками. Истребителями. Ракетами дальнего действия», – так отреагировал на эту атаку президент Владимир Зеленский у себя в соцсетях.

Украина недавно возобновила призывы о поставках ей истребителей для защиты от воздушных атак после того, как Германия, США и Великобритания согласились направить им танки. По словам представителей украинских властей, переговоры с западными партнерами о передаче боевых самолетов уже идут. Однако президент США Джо Байден в начале этой недели ответил отрицательно на вопрос о поставках Украине американских истребителей F-16.

Отвлечь и рассредоточить

По словам главы СНБО Данилова, Украина готовится к серьезной эскалации со стороны Кремля, которая может начаться в ближайшие две-три недели.