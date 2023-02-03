Партия реформ остается самой популярной политической силой страны, ее поддерживает 31,3% респондентов, выясняется из последнего опроса Kantar Emor с указанием имен кандидатов на предстоящих выборах в Рийгикогу.
Kantar Emor: Партия реформ заметно опережает конкурентов в рейтинге политических сил
Kantar Emor: Партия реформ заметно опережает конкурентов в рейтинге политических сил
За Партией реформ следует EKRE (18,6%), центристы (16,8%) и «Ээсти 200» (12,2%). Поддержка социал-демократов составляет 8,1%, а «Отечества» – 6,7%, пишет ERR.
Партию правых, и "зеленых" и ОЛПЭ поддерживают примерно по два процента избирателей.
Если бы выборы состоялись сегодня, то их результаты дали бы Партии реформ 37 мест в Рийгикогу, EKRE - 20, центристам - 18, «Ээсти 200» - 12, соцдемам - 7 и «Отечество» - 6. Это означает, что по сравнению с нынешней ситуацией Центристская партия потеряла бы больше всего мест, или восемь, а наибольший выигрыш получила бы Eesti 200, которая не прошла в парламент на последних выборах.
Ключевые слова