Kantar Emor: в рейтинге политических сил заметно опережает конкурентов Партия реформ

Если бы выборы состоялись сегодня, то их результаты дали бы Партии реформ 37 мест в Рийгикогу, EKRE - 20, центристам - 18, «Ээсти 200» - 12, соцдемам - 7 и «Отечество» - 6. Это означает, что по сравнению с нынешней ситуацией Центристская партия потеряла бы больше всего мест, или восемь, а наибольший выигрыш получила бы Eesti 200, которая не прошла в парламент на последних выборах.