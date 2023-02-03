Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу на дорогах в Эстонии высока опасность гололедицы.
Департамент: в пятницу на дорогах Эстонии может быть небезопасно
Департамент: в пятницу на дорогах Эстонии может быть небезопасно
Как передала пресс-служба ведомства, рано утром покрытие основных и второстепенных дорог в Западной Эстонии было сухим, а в Юго-Восточной и Восточной Эстонии дороги местами заснежены. В других местах дороги преимущественно влажные после обработки реагентами. Температура воздуха и поверхности дорог везде минусовая, колеблется от -1 до -6 градусов. По всей Эстонии пройдет снег, сохраняется опасность гололедицы.
Снегопад продолжится в течение дня. Видимость во время осадков кратковременно ухудшится. Температура воздуха и поверхности дорог немного повысится, в пределах от 0 до -3 градусов. Сохранится опасность гололедицы.
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