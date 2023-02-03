Департамент: в пятницу на дорогах Эстонии может быть небезопасно

Как передала пресс-служба ведомства, рано утром покрытие основных и второстепенных дорог в Западной Эстонии было сухим, а в Юго-Восточной и Восточной Эстонии дороги местами заснежены. В других местах дороги преимущественно влажные после обработки реагентами. Температура воздуха и поверхности дорог везде минусовая, колеблется от -1 до -6 градусов. По всей Эстонии пройдет снег, сохраняется опасность гололедицы.