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Экспресс-оценка: в 2022 году спад экономики Эстонии составил лишь 0,3%

BNS
Экспресс-оценка: в 2022 году спад экономики Эстонии составил лишь 0,3%
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Деньги.
Деньги. Фото: TH

Впервые в истории Департамента статистики ведомство публикует экспресс-оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Эстонии, согласно которой в четвертом квартале прошлого года экономика, очевидно, пережила спад.

Об этом сообщил в пятницу департамент, отметив, что, согласно экспресс-оценке, в четвертом квартале прошлого года ВВП Эстонии сократился примерно на три процента в неизменных ценах. При таком сценарии в 2022 году экономика Эстонии сократилась бы всего примерно на 0,3 процента, то есть осталась бы в основном на том же уровне, что и год назад.

Экспресс-оценка спада ВВП Эстонии.
Экспресс-оценка спада ВВП Эстонии. Фото: Statistikaamet

В декабре выручка от продаж в розничной торговле упала на семь процентов в годовом исчислении. За год выручка от продаж увеличилась на два процента за год. По сравнению с предыдущими годами этот показатель скромный. Впрочем, за причинами далеко ходить не надо, потому что стремительная инфляция везде оставила свой след. В дополнение к потребительским ценам, влияющим на ежедневную потребительскую корзину, быстро росли цены производителей промышленной продукции и цены на строительство.

Как отметили в департаменте, цель экспресс-оценки, подготовленной ведущим аналитиком ведомства Робертом Мюйрсеппом, состоит в том, чтобы дать обзор экономических показателей за четвертый квартал прошлого года и за весь 2022 год до того, как 1 марта будет подведен окончательный итог.

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