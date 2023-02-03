Впервые в истории Департамента статистики ведомство публикует экспресс-оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Эстонии, согласно которой в четвертом квартале прошлого года экономика, очевидно, пережила спад.
Экспресс-оценка: в 2022 году спад экономики Эстонии составил лишь 0,3%
Об этом сообщил в пятницу департамент, отметив, что, согласно экспресс-оценке, в четвертом квартале прошлого года ВВП Эстонии сократился примерно на три процента в неизменных ценах. При таком сценарии в 2022 году экономика Эстонии сократилась бы всего примерно на 0,3 процента, то есть осталась бы в основном на том же уровне, что и год назад.
В декабре выручка от продаж в розничной торговле упала на семь процентов в годовом исчислении. За год выручка от продаж увеличилась на два процента за год. По сравнению с предыдущими годами этот показатель скромный. Впрочем, за причинами далеко ходить не надо, потому что стремительная инфляция везде оставила свой след. В дополнение к потребительским ценам, влияющим на ежедневную потребительскую корзину, быстро росли цены производителей промышленной продукции и цены на строительство.
Как отметили в департаменте, цель экспресс-оценки, подготовленной ведущим аналитиком ведомства Робертом Мюйрсеппом, состоит в том, чтобы дать обзор экономических показателей за четвертый квартал прошлого года и за весь 2022 год до того, как 1 марта будет подведен окончательный итог.