Как Украина убеждает мир помогать ей оружием и противостоять России. Интервью Би-би-си главы украинского МИД Дмитрия Кулебы

"Настанет момент, когда нужно будет определиться". О ЧВК "Вагнер" и влиянии России на Сербию

Би-би-си: В Сербии у российской дипломатии сильные позиции. Какую политику должна проводить Украина, чтобы изменить позицию этой страны? Мы сейчас видим, что сербское правительство не хочет присоединяться к санкциям, на улицах Белграда множество граффити в честь Путина и ЧВК "Вагнера", преобладает российская пропаганда, открылось подразделение российского канала RT Balkan в здании сербской государственной медиакомпании "Радио-телевизија Србије". Почему нет реакции на эти события? Как можно побороть российское влияние?

Д.К.: Почему нет? Реакция есть - и ее очень много. И в публичном пространстве. Потому что в действительности с Сербией работают со всех сторон. И не только ЕС, но и США. Мы Сербии в жизни ничего не сделали плохого как страна. Более того, мы уважаем территориальную целостность Сербии. Мы считаем, что позиция Сербии в отношении Украины должна быть намного более благосклонной. В самой Сербии ситуация не проста и зависимость от России - это тоже фактор, в том числе относительно вопроса Косова, поэтому они находятся в постоянном балансировании. Но неминуемо настанет момент, когда нужно будет определиться - с кем ты: с ЕС, где твое будущее, или с Россией, с которой связывает только прошлое.