В четверг, 2 февраля, в Ида-Вирумаа произошло ДТП с участием двух автомобилей. Пострадали три человека.
Неудачный маневр водителя BMW завершился аварией: пострадали три человека
Неудачный маневр водителя BMW завершился аварией: пострадали три человека
Инцидент имел место около 18.30 на 165-м километре шоссе Таллинн – Нарва, сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
По данным стражей правопорядка, BMW 530D, которым управлял 24-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся с ехавшим навстречу Volkswagen Multivan, которым управлял 58-летнего мужчины.
Водитель Volkswagen и 26-летняя пассажирка, а также ехавшая в BMW 22-летняя женщина были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.