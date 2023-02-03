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Неудачный маневр водителя BMW завершился аварией: пострадали три человека

rus.postimees.ee
Неудачный маневр водителя BMW завершился аварией: пострадали три человека
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Tairo Lutter

В четверг, 2 февраля, в Ида-Вирумаа произошло ДТП с участием двух автомобилей. Пострадали три человека.

Инцидент имел место около 18.30 на 165-м километре шоссе Таллинн – Нарва, сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

По данным стражей правопорядка, BMW 530D, которым управлял 24-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся с ехавшим навстречу Volkswagen Multivan, которым управлял 58-летнего мужчины.

Водитель Volkswagen и 26-летняя пассажирка, а также ехавшая в BMW 22-летняя женщина были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

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