Неудачный маневр водителя BMW завершился аварией: пострадали три человека

Инцидент имел место около 18.30 на 165-м километре шоссе Таллинн – Нарва, сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

По данным стражей правопорядка, BMW 530D, которым управлял 24-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся с ехавшим навстречу Volkswagen Multivan, которым управлял 58-летнего мужчины.

Водитель Volkswagen и 26-летняя пассажирка, а также ехавшая в BMW 22-летняя женщина были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.